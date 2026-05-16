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MinTransporte anuncia una ampliación millonaria en el aeropuerto de Santa Marta

Las obras en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar avanzan con una inversión de $75.300 millones y buscan aumentar en 60% la capacidad operativa de la terminal aérea.

Aeropuerto de Santa Marta
FOTO: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
10:33 a. m.
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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta avanza en un proceso de ampliación con el que se busca atender el crecimiento en el número de pasajeros, así como mejorar la capacidad operativa de la terminal aérea.

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De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Transporte, la inversión destinada para las obras es de $75.300 millones y actualmente tiene un 14% de ejecución. La meta es aumentar en un 60% la capacidad operativa del aeropuerto, alcanzando cerca de 5,8 millones de pasajeros.

¿Qué cambios tendrá el aeropuerto de Santa Marta con la ampliación?

Las intervenciones contemplan la ampliación de las salas de abordaje nacionales e internacionales, nuevas áreas de check-in y mejoras en el sistema de climatización. También se adelantan trabajos de optimización en la plataforma para atender más aeronaves.

Según lo informado, estas adecuaciones permitirían reducir tiempos operativos y facilitar la llegada de más vuelos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que el crecimiento del turismo y de la actividad aérea en Santa Marta hace necesaria la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

Santa Marta y el turismo están creciendo y su aeropuerto tiene que crecer al mismo ritmo. Estas obras no solo mejoran la infraestructura, están preparándonos para recibir más turistas, generar empleo y abrir nuevas oportunidades.

¿Cuántos pasajeros moviliza el aeropuerto de Santa Marta?

El aeropuerto superó las proyecciones de movilización de pasajeros contempladas en el plan maestro. Durante 2025 se reportaron más de 3,8 millones de viajeros, por encima de los 3,5 millones proyectados inicialmente.

Además, en los dos primeros meses de 2026 la terminal aérea superó los 630 mil pasajeros, una cifra que, según los datos presentados, refleja el crecimiento de la demanda aérea en Santa Marta y la necesidad de ampliar la capacidad del aeropuerto.

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