Joven murió tras presuntamente realizarse un tatuaje en Expotatuaje Medellín: la organización ya rompió el silencio

Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, fue el joven que falleció en Medellín tras presuntamente haberse realizado un extenso tatuaje en su pierna.

Su familia denuncia que su fallecimiento estaría relacionado con una infección severa que acogió en medio del procedimiento en la feria Expotatuaje 2026, realizada entre el 8 y el 10 de mayo en Plaza Mayor.

Joven murió tras presuntamente realizarse un tatuaje en Expotatuaje Medellín

Según el relato entregado por su madre, la fiscal Alexandra Vélez, el joven asistió durante los tres días del evento para completar un tatuaje de gran tamaño de un mago en una de sus piernas. Sin embargo, apenas un día después de terminar las sesiones, comenzó a sentirse mal y su estado de salud se deterioró rápidamente.

De acuerdo con la versión de su familia, el lunes posterior al evento Juan Felipe presentó malestar general. Con el paso de las horas, la situación empeoró hasta sufrir un paro cardiorrespiratorio el martes.

Su madre relató en Blu Radio que el joven tuvo que ser reanimado por personal de emergencia durante varios minutos antes de ser trasladado al Hospital General de Medellín.

Mi muchacho quedó ahí, lo tuvieron que reanimar. Vino el 123 a reanimarlo por 40 minutos, lograron volverlo a que él respirara, pero llega al Hospital General con muerte cerebral y, pues, se le para el corazón definitivamente ayer a las 7 y media de la mañana.

Finalmente, Juan Felipe fue diagnosticado con muerte cerebral y falleció el miércoles en la mañana.

¿Qué dijeron los médicos sobre la posible causa de la muerte?

Según explicó la familia, los médicos les habrían informado que el joven presentaba una infección severa que habría derivado en una posible sepsis.

La madre del joven aseguró que los especialistas le indicaron que la infección estaría relacionada con el procedimiento realizado durante las jornadas de tatuaje.

Por una sepsis, el médico me dijo, es que él tiene una infección que es provocada por el tatuaje.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen oficial definitivo sobre las causas exactas de la muerte.

Expotatuaje Medellín rompió el silencio por la muerte de un joven que se realizó un tatuaje

Tras conocerse el caso, la organización Expotatuaje Medellín emitió un comunicado público en el que expresó condolencias a la familia de Juan Felipe Palacio Vélez y aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades en las investigaciones.

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En el documento, los organizadores señalaron que el joven fue atendido exclusivamente por uno de los expositores durante los tres días de la feria y afirmaron que el evento cumplió con los protocolos y requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.

Además, indicaron que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer las circunstancias y causas de este caso.

Foto: Expotatuajes 2026

Por ahora, mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de Juan Felipe esperan que se esclarezca qué ocurrió realmente durante y después de las sesiones de tatuaje que terminaron en esta tragedia.