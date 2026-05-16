¡Nueva ASISTENCIA de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en la Bundesliga! VIDEO de la jugada

En el cierre de la Bundesliga, el Bayern Múnich enfrentó al Colonia, en el estadio Allianz Arena, y lo goleó 5-1.

Los 'bávaros' comenzaron ganando desde el minuto 9 y, a pesar de que Said El Mala descontó para el visitante al minuto 17, cuando el Bayern Múnich ya había anotado su segundo gol, el trámite no pudo equipararse.

Las anotaciones de los dirigidos por Vincent Kompany fueron de Harry Kane (9',12', 68'), Tom Bischof (21') y Nicolas Jackson (82').

Además, Luis Díaz, que estuvo en la cancha desde el inicio del partido, fue protagonista en el quinto gol y realizó su catorceava asistencia en el campeonato local de Alemania.

Video: así fue la asistencia de Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich vs. Colonia, por la Bundesliga

En el minuto 82 del partido en el Allianz Arena, Olise descendió a la mitad de la cancha, puso a correr a Luis Díaz a la espalda de la defensa del Colonia y el guajiro, con un toque sutil, dejó mano a mano a Nicolas Jackson.

Fue así como el delantero senegalés controló, se acomodó dentro del área rival y definió por debajo del cuerpo del arquero Marvin Schwäbe para celebrar el 5-1 definitivo.

Este gol, que fue el 122 del Bayern Múnich, es histórico debido a que rompió la marca de mayor número de anotaciones de un equipo de las principales cinco ligas de Europa durante una temporada.

¿Con cuántos puntos finalizó el Bayern Múnich la Bundesliga?

El Bayern Múnich cerró la Bundesliga por lo alto y, con la victoria vs. Colonia, sumó 89 puntos.

A lo largo de la temporada, el equipo en el que Luis Díaz fue figura ganó 28 partidos, empató cinco y perdió tan solo uno. Asimismo, quedó con una diferencia de gol de +86.