CANAL RCN
Deportes

¡Nueva ASISTENCIA de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en la Bundesliga! VIDEO de la jugada

Luis Díaz asistió a Nicolas Jackson en un gol que es histórico para el Bayern Múnich ¿Por qué?

Foto. AFP.

Nicolás Forero

mayo 16 de 2026
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el cierre de la Bundesliga, el Bayern Múnich enfrentó al Colonia, en el estadio Allianz Arena, y lo goleó 5-1.

Los 'bávaros' comenzaron ganando desde el minuto 9 y, a pesar de que Said El Mala descontó para el visitante al minuto 17, cuando el Bayern Múnich ya había anotado su segundo gol, el trámite no pudo equipararse.

Oficial: Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz antes del partido vs. Colonia
RELACIONADO

Oficial: Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz antes del partido vs. Colonia

Las anotaciones de los dirigidos por Vincent Kompany fueron de Harry Kane (9',12', 68'), Tom Bischof (21') y Nicolas Jackson (82').

Además, Luis Díaz, que estuvo en la cancha desde el inicio del partido, fue protagonista en el quinto gol y realizó su catorceava asistencia en el campeonato local de Alemania.

Video: así fue la asistencia de Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich vs. Colonia, por la Bundesliga

En el minuto 82 del partido en el Allianz Arena, Olise descendió a la mitad de la cancha, puso a correr a Luis Díaz a la espalda de la defensa del Colonia y el guajiro, con un toque sutil, dejó mano a mano a Nicolas Jackson.

Fue así como el delantero senegalés controló, se acomodó dentro del área rival y definió por debajo del cuerpo del arquero Marvin Schwäbe para celebrar el 5-1 definitivo.

Este gol, que fue el 122 del Bayern Múnich, es histórico debido a que rompió la marca de mayor número de anotaciones de un equipo de las principales cinco ligas de Europa durante una temporada.

¿Con cuántos puntos finalizó el Bayern Múnich la Bundesliga?

El Bayern Múnich cerró la Bundesliga por lo alto y, con la victoria vs. Colonia, sumó 89 puntos.

Lámina dorada de Luis Díaz en el álbum Panini costaría millones: este es su valor
RELACIONADO

Lámina dorada de Luis Díaz en el álbum Panini costaría millones: este es su valor

A lo largo de la temporada, el equipo en el que Luis Díaz fue figura ganó 28 partidos, empató cinco y perdió tan solo uno. Asimismo, quedó con una diferencia de gol de +86.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Giro de Italia

Giro de Italia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 8, con presencia de Egan Bernal

Deportivo Cali

Fernando 'Pecoso' Castro está de luto: murió su esposa

Giro de Italia

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: vea EN DIRECTO la etapa 8

Otras Noticias

Santa Marta

MinTransporte anuncia una ampliación millonaria en el aeropuerto de Santa Marta

Las obras en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar avanzan con una inversión de $75.300 millones y buscan aumentar en 60% la capacidad operativa de la terminal aérea.

Argentina

Piloto contó que un ovni se puso en su camino durante un aterrizaje: “Un escape y me persiguió”

En diálogo con La FM, el piloto Jorge Polanco entregó detalles de la experiencia que vivió a mitad de los años 90.

Meta

Coordinador de la campaña de Abelardo en el Meta fue asesinado en medio de dos ataque armados

La casa de los famosos

¡Se impuso un CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Este fue

Secretaría de Salud

¿Dónde SÍ y dónde NO puede hacerse procedimientos estéticos en Bogotá? Esto advirtió la Secretaría de Salud