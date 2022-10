Que no lo coja la noche: se viene un cambio obligatorio en el pasaporte colombiano en diciembre

Durante los últimos dos años, muchos colombianos se vieron en problemas para renovar su pasaporte, esto debido a que las cuarentenas y cierre de operaciones de muchos lugares a causa del covid-19, retrasó miles de citas en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores para renovar o sacar dicho documento.

Como una medida para aliviar la situación, el pasado 14 de diciembre de 2021, este ministerio publicó una resolución en la que suspendió de manera provisional la obligatoriedad del cambio de pasaporte para los menores cuando cumplen siete años, o cuando una persona llega a la mayoría de edad.

Es obligación en Colombia que cuando un niño cumple los siete años y adquiere su tarjeta de identidad, también actualice su pasaporte. Mismo caso para una persona que pasa de los 17 a los 18 años y se vuelve mayor de edad. Sin embargo, esta resolución había suspendido temporalmente que esta renovación fuera obligatoria.

Fin de la resolución

La resolución que suspendía este cambio de pasaporte en estos casos contaba con una validez de un año. Para el próximo 14 de diciembre de 2022 finaliza su vigencia. Se conoció que, por ahora, no hay disposición para ampliar esta medida, por lo cual volverá a ser obligatorio el cambio del documento.

Es decir que, a pesar de que a niños de siete años y a quienes cumplen 18 años no se les ha exigido el cambio de pasaporte a lo largo del 2022, esto ya volverá a ser obligatorio a partir del 14 de diciembre del presente año.

De no hacerse esto, las autoridades migratorias no podrán autorizar la salida del país de las personas a quienes esta resolución cobijaba que no renueven su documento.