Cambios en el Servicio Geológico Colombiano en un momento clave para la entidad

El geólogo Amat David Zuluaga Guerra aparece entre los nombres que vienen siendo considerados para asumir la dirección del Servicio Geológico Colombiano (SGC), una de las entidades técnicas más estratégicas del país y que actualmente ocupa un papel central por el seguimiento a la actividad sísmica registrada en Colombia.

¿Quién es Amat David Zuluaga?

Zuluaga es geólogo y MSc with Distinction en Petroleum and Gas Engineering de la University of Salford, en el Reino Unido, y cuenta con trayectoria en geociencias, recursos minerales, hidrocarburos, sistemas energéticos, investigación aplicada y análisis territorial. Su perfil combina formación técnica con experiencia en proyectos relacionados con conocimiento geológico, energía, recursos naturales y formulación de propuestas de política pública.

Se ha desempeñado como profesor universitario, investigador y consultor, y actualmente dirige el Observatorio de Transición Energética del Caribe de la Universidad del Area Andina, desde donde ha liderado análisis sobre seguridad energética, minerales estratégicos, desarrollo territorial y aprovechamiento de los recursos del subsuelo. También ha participado en proyectos de investigación y espacios de discusión nacional sobre geología, minería, hidrocarburos y transición energética.

Su nombre llega a la discusión sobre la dirección del SGC en momentos en que vuelve a quedar en evidencia la importancia que tiene para Colombia fortalecer el conocimiento de su territorio y del subsuelo. Además del monitoreo sísmico y volcánico, el Servicio Geológico Colombiano tiene responsabilidades estratégicas en cartografía geológica, investigación de amenazas, recursos minerales, aguas subterráneas, geotermia y generación de información geocientífica para la planificación del país.

¿Qué cambios vienen en SGC?

Una eventual designación de Zuluaga representaría la llegada de un perfil con experiencia tanto en el ámbito académico y científico como en la discusión de los grandes retos energéticos, mineros y territoriales de Colombia, en una entidad cuyo conocimiento técnico resulta cada vez más determinante para la toma de decisiones públicas.

Otros candidatos a ocupar el cargo

Además de Amat Zuluaga, entre los nombres mencionados para ocupar la dirección del Servicio Geológico Colombiano aparecen Clemencia Gómez y Flover Rodríguez, quienes también estarían siendo considerados dentro del proceso de evaluación del Gobierno Nacional