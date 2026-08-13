¡Llamativo cambio en el precio del dólar! Así abrió hoy 13 de agosto de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este 13 de agosto de 2026 en 3.126,510 pesos.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado, que subió 2.21 pesos respecto a la jornada anterior (12 de agosto de 2026), alcanzó los 3.123,28 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 13 de agosto de 2026: estos son los datos más importantes

Poniendo la lupa en la Tasa Representativa del jueves de la semana pasada (6 de agosto de 2026), se detectó una disminución de 56.12 pesos y el 1.77 %.

Tomando como punto de partida la TRM de hace un mes (13 de julio de 2026), el decrecimiento fue de 125.59 pesos, que representan un 3.87 %.

Realizando el análisis con la Tasa Representativa de hace exactamente un año (13 de agosto de 2025), el descenso fue de 893.84 pesos, que equivalen a un 22.25 %.

Mientras tanto, revisando la TRM del inicio del 2026, la caída fue de 633.8 pesos y el 16.87 %.

¿Cuáles son las tarifas que se han estipulado en las casas de cambio para comprar y vender dólares?

En la mañana de este 13 de agosto de 2026, después de que el Banco de la República confirmó el precio de apertura, se conoció que, en promedio, las casas de cambio se están rigiendo en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín bajo los siguientes precios: