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Alcalde de Sevilla, Valle del Cauca, habilitó albergue para mascotas afectadas por el terremoto

Las mascotas rescatadas, en medio de la emergencia, ya están siendo reubicadas para brindarles protección.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
08:41 a. m.
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Los animales se encuentran protagonizando otra cara de la tragedia desatada tras el terremoto que afectó a varios departamentos del país y que hoy mantiene a miles de damnificados.

Ante la dimensión de la tragedia, autoridades y voluntarios se han sumado para prestar ayuda y atención a las especies que han sido encontradas bajo los escombros o que perdieron a sus familias.

A estas labores se ha sumado el alcalde de Sevilla, Valle del Cauca, uno de los municipios que también se vio afectado por el contundente terremoto que destruyó decenas de viviendas.

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Albergue para las mascotas en Sevilla

Manuel Felipe Quintero, alcalde del municipio, habló con Noticias RCN para informar sobre las medidas que se están adoptando para proteger a aquellos animales que quedaron desamparados tras perder sus viviendas y familiares.

Por esto, se está haciendo uso de un amplio albergue para que estas mascotas pueden permanecer protegidas, con alimentos y cuidados necesarios para sobrellevar la tragedia.

“Sabemos que toda vida cuenta y los peluditos de Sevilla son unos a los que les tenemos mucho afecto y cariño. Estamos trabajando en la recepción de donaciones de alimento para perros, gato y más mascotas. En este momento tenemos habilitado un albergue para animalitos que hemos fortalecido en donde también queremos disponer alimento adicional para estas mascotas que perdieron su hogar”, aseguró Quintero.

El hogar provisional presta atención prioritaria de acuerdo con las necesidades que cada animal posee. Dicho proyecto nació con el objetivo de brindar una atención integral para perros extraviados por lo que actualmente se encuentran ayudando a 100 animales extraviados o sin hogar.

“Siempre hemos existido, pero hoy más que nunca ayudando a todos estos peluditos de la calle al darles la mano a todos esos caninos y felinos que se encuentran extraviados. Los pueden traer aquí, estamos ubicados en la vía Sevilla- Caicedonia en el Alto del Recreo”, aseguró Esteban Ramírez, cuidador del hogar.

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Mascotas rescatadas tras el terremoto

La esperanza en medio de la tragedia también ha sido protagonizada por las mascotas, pues decenas de animales han logrado ser rescatados bajo los escombros. Pese a que varios de estos fueron hallados solos, hay otras historias en donde sus dueños fueron descubiertos bajo los escombros con sus animales de compañía.

Según Protección Animal en Cali, 24 animales han logrado ser rescatados, mientras que 14 no lograron sobrevivir. Hasta el momento, en esta ciudad, las labores de rescate de animales han estado a cargo de dicha institución y decenas de voluntarios, rescatistas y fundaciones que también han hecho presencia en las zonas afectadas para salvar estas vidas.

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