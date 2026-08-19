Atención estudiantes: anuncian medidas para entrar a la sede de la UNAL en Bogotá

La Universidad Nacional le dio una importante información a la comunidad educativa: hay ajustes para ingresar al campus en Bogotá.

En aras de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás miembros de la institución, desde el martes 18 de agosto comenzaron a regir medidas para entrar a la sede.

¿Qué documentos se piden para entrar?

“Se solicitará en las porterías la presentación del carné institucional (…) Según corresponda, se solicitará el documento de identidad y la acreditación del vínculo o razón de ingreso a contratistas, visitantes, egresados, pensionados y demás personas”, mencionó la universidad.

Para aquellas personas que no tengan carné, deberán llevar a cabo un trámite en la división de registro para poder entrar. De igual forma, este documento deberá presentarse para el ingreso de vehículos.

Con los carros, la medida es clara al mencionar que la salida estará permitida máximo hasta las 11:00 p.m. En la madrugada, entonces, no habrá autorización salvo para situaciones puntuales, tales como por motivos de seguridad, emergencia o necesidades institucionales.

Las autorizaciones para visitantes deberán ser informadas a la división de vigilancia y seguridad con el propósito de validar la información.

Las medidas previstas tienen como propósito fortalecer las condiciones de identificación y seguridad (…) Se busca que la ciudadanía bogotana continúe disfrutando la oferta de actividades académicas y culturales.

Estudiante fue atacado por encapuchados

El pasado 29 de julio, se presentó un lamentable hecho. Dentro de las instalaciones, Kevin Arriguí, representante estudiantil, fue atacado con arma blanca y todo quedó grabado en un video de las cámaras de seguridad.

Los responsables eran encapuchados y al parecer atacaron al representante cuando intentó quitar una pancarta. Recibió puñaladas en el brazo y en las piernas.

Durante este hecho, otros jóvenes también resultaron lesionados. En diálogo con Noticias RCN, Arriguí expresó lo siguiente: “Decidimos ejercer el derecho a la protesta y fuimos a retirar algunas de las pancartas que ellos tienen en la periferia de la universidad”.