Oficial: DIMAYOR tomó importante decisión para liga y copa

En un comunicado oficial, Dimayor confirmó las decisiones que se tomaron tras finalizar la asamblea extraordinaria programada para este miércoles 19 de agosto. Lo anterior, debido a la necesidad de revisar las condiciones del campeonato y las circunstancias actuales del país.

Como primera medida, se decidió mantener el mismo formato que la Liga Betplay adoptó desde el inicio de campeonato, es decir, con cuadrangulares y final a ida y vuelta. En segunda instancia, y como cambio más relevante, se confirmó que la Copa Betplay se jugará a partido único en sus instancias de octavos y cuartos de final; en semifinales y final volverá el sistema de ida y vuelta.

¿Cómo quedaron las localías de los octavos de final en la Copa Betplay?

De acuerdo al reglamento de la competencia, si se enfrenta un equipo de primera división contra uno de segunda, será local el equipo de segunda categoría. En caso de enfrentamiento entre dos clubes de la Liga Betplay, será local el que mejor haya quedado ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

De este modo, los enfrentamientos de octavos de final quedaron de la siguiente manera: (*local)

Real Cundinamarca* vs. Internacional de Bogotá

Deportes Quindío* vs. Llaneros FC

América* vs. Pereira

Barranquilla FC* vs. Millonarios

Atlético Nacional* vs. Deportivo Cali

Deportivo Pasto* vs. Independiente Medellín

Once Caldas* vs. Alianza Valledupar

Independiente Santa Fe/Unión Magdalena* vs. Fortaleza

¿Cuándo retorna la Liga Betplay?

Este miércoles 19 de agosto se retomarán las acciones de la primera división del fútbol colombiano con dos juegos aplazados: Águilas Doradas recibirá a Llaneros, mientras que Inter de Bogotá visitará a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. El viernes 21 de agosto iniciará la sexta fecha con el juego entre Jaguares y Boyacá Chicó.

De esta forma, se espera que el campeonato recupere su programación y los equipos que tienen partidos aplazados, puedan ponerse al día lo más pronto posible. "Estas decisiones han sido adoptadas de manera responsable y consciente del momento que atraviesa el país, buscando contribuir a una adecuada organización de las competencias y, al mismo tiempo, garantizar un manejo responsable y equilibrado del calendario del fútbol profesional colombiano", concluyó el comunicado oficial.