¿Qué es el grupo USAR y por qué su labor es clave tras un terremoto?

Localizar personas atrapadas entre estructuras colapsadas requiere equipos especializados y protocolos de alta complejidad. En Colombia, esa tarea cuenta con el Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de los Bomberos de Bogotá, una unidad creada en 2017 que actualmente participa en la atención de la emergencia provocada por el terremoto.

El equipo ha sido desplegado para apoyar las labores de búsqueda y rescate en ciudades como Cali y Pereira, donde se concentran algunas de las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

¿Qué hace el grupo USAR de los Bomberos de Bogotá?

La principal misión de esta unidad es responder ante incidentes de gran magnitud en los que haya personas atrapadas bajo escombros o en espacios reducidos.

Para lograrlo, sus integrantes utilizan técnicas especializadas que permiten buscar, localizar, estabilizar, romper, penetrar, levantar y extraer elementos de estructuras colapsadas. Su trabajo no se limita a encontrar sobrevivientes: también contempla la recuperación de personas cuando las condiciones de la emergencia así lo requieren.

El grupo participa en diferentes etapas de la gestión del riesgo, desde la preparación y activación hasta la movilización, las operaciones en terreno y la posterior desmovilización.

Además, su labor sigue la metodología internacional establecida por Naciones Unidas y la comunidad INSARAG, organización que establece estándares para los equipos de búsqueda y rescate urbano.

¿Por qué es importante el equipo USAR COL-1?

La capacidad de este grupo ha sido reconocida tanto en Colombia como internacionalmente. El equipo USAR COL-1 está integrado por 15 rescatistas y dos perros de los Bomberos de Bogotá y en 2026 fue reclasificado por su capacidad operativa.

Entre sus funciones también está apoyar la coordinación de respuestas nacionales e internacionales, organizar recursos y realizar evaluaciones iniciales para establecer cuáles son las prioridades en una zona afectada.

Su experiencia incluye operaciones después de terremotos y colapsos estructurales en distintos países y ciudades. En Haití, en 2010, participó en el rescate de una bebé de 22 días y una mujer de 23 años. También estuvo en Ecuador, México y Venezuela, además de intervenir en emergencias ocurridas en Colombia.

Otro de sus antecedentes es el apoyo brindado tras el colapso del edificio Space, en Medellín, en 2013, y el rescate de dos personas luego del desplome del edificio Blas de Lezo II, en Cartagena, en 2017.

En la emergencia actual, la presencia del USAR de Bogotá permite reforzar las capacidades de respuesta en los territorios afectados y avanzar en labores que requieren entrenamiento, equipos y protocolos especializados. Su trabajo también puede incluir apoyo humanitario relacionado con salud, albergues, agua y saneamiento, como parte de una atención integral de la emergencia.