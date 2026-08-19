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Hallan cadáver de un hombre en estadio de Inglaterra

Las autoridades investigan las causas de la muerte de un hombre que fue hallado en el estadio The Valley del Charlton Athletic de Inglaterra.

Hallan cuerpo sin vida de un hombre en estadio de Inglaterra
Foto: Charlton Athletic

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
06:21 p. m.
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El Charlton Athletic de la segunda división del fútbol inglés, informó que en la mañana del lunes fue encontrado el cuerpo de un hombre en las instalaciones de su estadio. La Policía fue avisada sobre el hallazgo del sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, e inició con las investigaciones correspondientes.

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"No hay indicios de irregularidad alguna por parte del club", informaron en el comunicado oficial. Además, Charlton Athletic continúa colaborando con las autoridades en la investigación y piden que sea respetada la privacidad de todos los involucrados.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre el hallazgo?

Según el propio club, el caso sigue en investigación y solicitaron que cualquier persona que tenga información se comunique con la Policía indicando la referencia del caso. Se desconocen aún las causas de la muerte del hombre y desde la entidad deportiva expresaron sus condolencias a la familia y seres queridos.

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¿Dónde queda el estadio del Charlton Athletic?

The Valley, nombre que recibe el estadio del club involucrado, está ubicado dentro del municipio de Greenwich en el Gran Londres y es donde el Charlton Athletic hace las veces de local en los diferentes campeonatos del fútbol de Inglaterra.

El Charlton Athletic también desea agradecer a su personal la profesionalidad demostrada durante esta situación tan difícil y angustiosa.

Tal como lo afirman al finalizar el comunicado, es una difícil situación que pone a directivos y empleados en una situación complicada de cara a las futuras investigaciones que se realizarán para esclarecer los hechos.

La English Football League (EFL), organismo que controla la segunda división del fútbol inglés, no se ha pronunciado respecto a este tema.

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