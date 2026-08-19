¿Quién es Juan Camilo Ostos, el nuevo director de INVÍAS?

A través del Decreto 1259 de 2026, del Ministerio de Transporte, se nombró en propiedad, a partir del 19 de agosto, a Juan Camilo Ostos Romero como el nuevo director general del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).

Ostos Romero es economista de la Universidad Santo Tomás, se especializó en Gobierno y Gerencia Territorial y cuenta con dos másteres universitarios, en Gobernabilidad y Gestión Pública y Regeneración y Desarrollo Sostenible.

Experiencia del nuevo director de Invías en los sectores público y privado:

Antes de aterrizar en la dirección del Invías, Ostos Romero fue viceministro de Transporte entre 2018 y 2020, donde asumió en al menos cuatro oportunidades el puesto de ministro encargado y director general encargado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Desde los sectores público y privado ha participado en la estructuración de política pública y puesta en marcha de proyectos con un valor superior a los 50 billones de pesos.

Además, ha estado en la junta directiva del Metro de Bogotá, TransMilenio, la Aeronáutica Civil, Cormagdalena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Empresa Férrea Regional.

RELACIONADO Invías anunció que sufrió un ataque de ciberseguridad

Los compromisos del nuevo director de Invías:

Tras su nombramiento, Ostos Romero agradeció al presidente Abelardo de la Espriella e insistió en que “la infraestructura es mucho más que obras. Es conectar territorios, acercar oportunidades, impulsar nuestra economía y transformar la vida de millones de colombianos”.

Bajo su administración, indicó que va a trabajar en hacer de la red vial y fluvial colombiana “una de las grandes arterias del desarrollo y la integración del país. Comenzamos esta etapa con optimismo y con plena conciencia del desafío que tenemos por delante. Llegamos a trabajar con rigor, disciplina y sentido de urgencia. A escuchar a las regiones, destrabar proyectos y, sobre todo, ejecutar”.

Y terminó su mensaje señalando que “Colombia necesita infraestructura que avance y resultados que se sientan en los territorios. A eso venimos”.