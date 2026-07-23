Universidad Nacional no pedirá examen de admisión para estos programas: usarán el Icfes

La Universidad Nacional de Colombia modificó el reglamento de admisión para algunos de sus programas especiales mediante la Resolución 019 de 2026, una decisión que empezará a aplicarse desde la convocatoria correspondiente al periodo académico 2027-1.

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El principal cambio consiste en que determinados aspirantes ya no tendrán que presentar el tradicional examen de admisión de la institución, sino que serán seleccionados con base en los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11 del Icfes.

La medida no cambia el proceso de admisión regular de la Universidad Nacional. Es decir, quienes aspiren por la vía tradicional a los programas de pregrado seguirán presentando la prueba diseñada por la institución.

La modificación aplica exclusivamente para algunos programas de admisión especial, con el objetivo de facilitar el acceso a estudiantes que viven en territorios con mayores dificultades geográficas, económicas y de conectividad.

¿Quiénes podrán ingresar a la Universidad Nacional con el puntaje de la Saber 11?

Según el documento, el cambio beneficia a los aspirantes de los programas PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica) y PAET (Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial) ofrecidos en las sedes Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco, así como a quienes participen en el Programa de Admisión Especial para el Tránsito Inmediato a la Universidad Nacional (PTIUN), disponible a nivel nacional.

Para participar, los aspirantes deberán registrar durante la inscripción el número del SNP (Servicio Nacional de Pruebas) correspondiente a una Prueba Saber 11 presentada desde el año 2020, además del documento con el que realizaron el examen.

La Universidad utilizará los resultados de Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales para calcular un puntaje de admisión adaptado a su propia escala de evaluación.

Los beneficiarios no son todos los aspirantes a la Universidad Nacional, sino quienes participen en estas modalidades especiales de ingreso, diseñadas para ampliar el acceso a la educación superior en poblaciones y territorios específicos.

¿El examen de admisión de la Universidad Nacional desaparece?

No. La resolución aclara que el examen propio de la Universidad Nacional se mantiene para la admisión regular, por lo que el cambio únicamente constituye una excepción para los programas especiales mencionados.

La institución argumenta que miles de aspirantes de estas modalidades residen en municipios alejados, donde desplazarse hasta una sede habilitada para presentar el examen representa costos adicionales y dificultades logísticas.

Al utilizar los resultados de la Saber 11, que tiene cobertura nacional y es un requisito para quienes culminan la educación media, la Universidad busca eliminar barreras de acceso sin modificar los criterios de mérito ni el sistema de asignación de cupos.

La Resolución 019 de 2026 también establece que, una vez calculado el puntaje de admisión, los cupos se asignarán en orden descendente de resultados hasta completar la oferta disponible. Si quedan vacantes, los aspirantes no admitidos podrán participar en el proceso de reasignación previsto en la reglamentación vigente.