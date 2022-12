“Madres comunitarias deben profesionalizarse”: los cambios que propone el Gobierno en torno a la niñez

Las afirmaciones de Gustavo Petro sobre la bienestarina en el país han dado mucho de qué hablar. El mandatario inicialmente demostró una radical postura frente a este alimento, cuando le pidió al ICBF no adquirirla por su precio y su carácter de producto importado, proponiendo una política alimentaria basada en la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos de bajo precio destinada a combatir el hambre, no solo en la inmediatez, sino también en el largo plazo.

Estas afirmaciones fueron cuestionadas por figuras políticas como Federico Gutiérrez, por funcionarios como la exdirectora del ICBF e incluso expertos en nutrición. Lo que se le discute al mandatario es que, aunque el suplemento nutricional se hace con productos importados, como soya y maíz, su producción es en Colombia, en plantas de la institución ubicadas en Valle del Cauca y Atlántico.

Y segundo, que aunque la propuesta es necesaria para garantizar el derecho a la alimentación de todos los colombianos, mientras se logra, la bienestarina puede considerarse una alternativa que no remplaza la buena nutrición, pero puede aportar a ella.

Estos anuncios del Gobierno sobre política alimentaria y cambios en la operación del ICBF van de la mano de una serie de modificaciones que se plantean para la niñez, esto en el marco de la lucha contra el hambre y de una serie de irregularidades que han puesto en el ojo del huracán a la entidad.

¿Qué dice Gustavo Petro?

Para aclarar su postura, el mandatario explicó a través de Twitter el programa que se propone desde el Gobierno.

“Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores, así no se trata la niñez de Colombia”, dijo.

La propuesta de Petro es: