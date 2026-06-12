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Cambuches en Bogotá: denuncian riesgos de inseguridad, insalubridad y salud pública en Las Américas

En el recorrido se identificaron cerca de 15 cambuches entre la carrera 30 y la carrera 50.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
07:25 a. m.
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En distintos sectores de Bogotá, especialmente en la avenida de Las Américas, vecinos han denunciado la instalación de cambuches que, con el paso de los días, se convierten en focos de inseguridad, insalubridad y riesgo para la salud pública.

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La situación también tiene un trasfondo humanitario, pues las personas que habitan allí conviven con mascotas y requieren atención y reubicación en espacios adecuados.

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Los habitantes aseguran que no solo se sienten amenazados por la inseguridad, sino que también enfrentan problemas de higiene debido a la acumulación de basuras alrededor de las estructuras improvisadas.

“Nos preocupa tanto nuestra seguridad como la salud de quienes viven allí”, señalaron algunos vecinos que han pedido intervención urgente de las autoridades.

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En el recorrido se identificaron cerca de 15 cambuches entre la carrera 30 y la carrera 50, distribuidos en el separador central. Aunque se atendieron algunos casos, los funcionarios anunciaron que regresarán para reforzar las acciones.

En la localidad de Puente Aranda, donde también se han instalado cambuches, los residentes esperan una respuesta similar para mitigar los problemas de inseguridad y salubridad que se presentan en el sector.

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