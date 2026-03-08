CANAL RCN
Colombia

Centro Democrático expulsa a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara que fue capturado

Lo capturaron en Amazonas luego de haber intentado sobornar policías para que no le incautaran una alta cantidad de dinero.

Foto: Policía.
Foto: Policía.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 08 de 2026
04:26 p. m.
Durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, en la que los colombianos fueron a las urnas para votar por los congresistas y las consultas; las autoridades capturaron a dos candidatos.

El primero fue Freddy Camilo Gómez Castro, quien está aspirando al Senado. Junto a dos policías, habría tenido vínculos con Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, ‘el zar del contrabando’ o ‘El Viejo’.

Dos candidatos capturados el día de elecciones

Este hombre formó una red que tuvo a su poder aproximadamente el 80% del contrabando que ingresó al país. Para ello, sobornó a funcionarios de la Polfa y otras entidades.

Su captura se efectuó en España y actualmente se encuentra en Portugal, donde se está a la espera de su extradición. Mientras tanto, en Colombia han avanzado las pesquisas.

El día de las elecciones, arrestaron a Gómez en un puesto de votación de Engativá, occidente de Bogotá. Al parecer, tuvo contactos con la Polfa, entidades nacionales y regionales y Rama Judicial para que, a cambio de dinero, ayudaran al ingreso del contrabando.

De igual forma, fueron capturados los exintegrantes de la Policía José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez.

Sorprendieron a Víctor Hugo Moreno en Leticia

A través de otro operativo, fue capturado en Leticia (Amazonas) el candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno Bandeira. Lo sorprendieron en flagrancia cuando intentó sobornar uniformados para que no incautaran 15 millones de pesos en efectivo que transportaba.

Horas después, la veeduría y la dirección del Centro Democrático anunciaron que lo expulsaron de la colectividad: “Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”.

“El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”, sostuvo el partido.

