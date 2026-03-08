Mindefensa anunció millonarias recompensas por denunciar delitos electorales en Colombia

Siga acá la trasmisión en directo de la jornada electoral de este 8 de marzo.

El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para combatir los delitos electorales en Colombia, entre ellas el ofrecimiento de recompensas para quienes entreguen información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de conductas que afecten la transparencia del proceso democrático.

RELACIONADO Presidente Petro dice que el país llega a elecciones de manera pacífica e insiste en desarrollar un software propiedad del Estado

La estrategia busca frenar prácticas como la compra de votos, la suplantación de votantes y el trasteo de votos, delitos que afectan la legitimidad de las elecciones y el funcionamiento de las instituciones. Para ello, las autoridades habilitaron la línea de transparencia 157, un canal de denuncia en el que cualquier ciudadano podrá informar de forma oportuna sobre irregularidades durante el proceso electoral.

Según explicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, algunos de los principales riesgos durante las elecciones están asociados a delitos electorales que pueden generar violencia o desinformación.

Recompensas para denunciar delitos electorales en Colombia

La recompensa anunciada por el Gobierno puede alcanzar hasta 50 millones de pesos, siempre que la información entregada sea precisa y permita avanzar en la identificación y judicialización de los responsables. La medida busca incentivar la colaboración ciudadana y fortalecer los mecanismos de control durante la jornada electoral.

El anuncio también marca un incremento frente a procesos electorales anteriores. Durante las elecciones territoriales de 2023, cuando se eligieron gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales, el Gobierno ofrecía recompensas de hasta 20 millones de pesos por denuncias relacionadas con delitos electorales.

De acuerdo con las autoridades, en Colombia existen 16 conductas tipificadas como delitos electorales en el Código Penal y en las normas del Consejo Nacional Electoral. Estas prácticas incluyen la corrupción al sufragante, el voto fraudulento y la trashumancia electoral, todas consideradas amenazas directas contra la transparencia democrática.

Despliegue de seguridad para garantizar las elecciones

Para reforzar la seguridad durante los comicios legislativos y presidenciales, el Gobierno informó que 246.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional están desplegados en todo el país. Su misión será garantizar el orden público y la tranquilidad en los puestos de votación.

El dispositivo de seguridad busca proteger el proceso electoral en el que participan más de 3.100 candidatos que aspiran a ocupar cargos en el Congreso de la República y la Presidencia.

Además, el ministro Sánchez se refirió al despliegue de seguridad en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde 11.500 uniformados realizan operaciones con capacidades aéreas, terrestres, de movilidad e inteligencia para neutralizar amenazas de grupos armados ilegales que operan en esa zona.