Estos son los desafíos que enfrentará el nuevo Congreso de la República 2026 - 2030

El próximo 20 de julio se instalará el nuevo Congreso de la República que los colombianos eligieron este 8 de marzo en las urnas.

Durante los siguientes cuatro años, estos congresistas tendrán la responsabilidad de legislar sobre temas críticos para el país mientras ejercen control político sobre el gobierno que resulte electo.

Los retos a los que se enfrentará el nuevo Congreso de la República

Entre los principales retos económicos que enfrentará el nuevo legislativo destaca la crítica situación de las finanzas del Estado.

Es importante tener en cuenta que elegir el Congreso de la República es tan importante como elegir al presidente, porque no solamente es el encargado de hacer las leyes, sino de ejercer el control político en una democracia.

Temas fundamentales como salud, seguridad y educación necesitan ser atendidos mediante leyes presentadas por los diferentes partidos políticos. La urgencia de estas reformas es evidente ante las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos.

Una de las manchas que debe intentar borrar el legislativo es la corrupción y el clientelismo que tanto daño continúa causando a los colombianos.

Otros temas que podrían dominar la siguiente legislatura incluyen la reforma política y una eventual Asamblea Constituyente.

El control político será especialmente importante porque determinará si el nuevo Congreso ejercerá contrapoder o apoyará al gobierno electo, definiendo así la gobernabilidad del país durante los próximos cuatro años.

¿Cómo le fue al Congreso saliente, electo en 2022?

La composición del Congreso actual, elegido en 2022, muestra al Pacto Histórico como el partido más votado con 20 curules, seguido por el Partido Conservador con 15, el Partido Liberal con 14, el Centro Democrático con 13, la Alianza Verde con 13, Cambio Radical con 11, y el Partido de la U con 10 curules.

Comunes, derivado del Acuerdo de Paz, tuvo 5 curules que ya no se eligen en estas elecciones. También obtuvieron representación Mira con 4 curules, y las curules indígenas Mais y AICO con una cada una.

Sin embargo, esta conformación sufrió modificaciones durante el período legislativo.

Tres sillas vacías fueron decretadas debido a congresistas relacionados con escándalos de corrupción: los expresidentes de Cámara y Senado Andrés Calle e Iván Name por el escándalo de la UNGRD, y Mario Castaño, quien no pudo posesionarse.

La curul 108 fue asignada a Liga de Gobernantes Anticorrupción con Rodolfo Hernández, quien posteriormente renunció.