Camión con ayudas atacado en Antioquia iba con donaciones de Luis Alfonso: cantante contó detalles

En medio de la tragedia que Colombia vive producto del terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto, se dio un lamentable hecho.

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Resulta que un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Itagüí con destino a Chocó (donde fue el epicentro del sismo) recibió impactos de bala. La situación se dio en Ciudad Bolívar, Antioquia.

¿En dónde fue atacado el camión?

Al parecer, cuatro hombres en dos motocicletas cometieron este ataque. La información preliminar precisó que fueron cuatro los impactos, pero ninguno comprometió las ayudas humanitarias.

Por medio de redes sociales, el reconocido artista Luis Alfonso informó que en el camión iban ayudas humanitarias dispuestas por él. Contó, por un lado, que el vehículo salió de La Macarena y aseguró que los responsables habrían tenido intenciones de robar.

“Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión, un atentado grande. Gracias a Dios el conductor llevaba el angelito de la guarda al lado y no tuvo ninguna herida, salió ileso”, afirmó.

Por este incidente, les recomendó a las personas no transitar sin compañía los largos trayectos con ayudas humanitarias. Pidió que se haga con apoyo de la Policía para evitar que los alimentos y demás insumos se vean comprometidos y no lleguen al destino.

Conductor quedó ileso

Hay gente con muy mal corazón que quiere aprovecharse de la gente de la situación y entorpecer lo que estamos haciendo. Estén muy pendientes, mi gente, de no estar viajando solitos (…) Sigan donando.

Con corte a las 6:30 p.m. del domingo 16 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio el último balance que hasta el momento se tiene del terremoto: 287 fallecidos, 4.147 heridos, 194 desaparecidos y 355 rescatados.

También se registran 496 animales rescatados, 768 animales afectados, 127.608 viviendas averiadas, 26.392 viviendas destruidas y 197 edificios colapsados.