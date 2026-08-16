"¡Los Bárbaros!": jóvenes del Chocó convierten la entrega de ayudas en fiesta, baile y risas

En medio del dolor que dejó el terremoto que golpeó al Chocó, un grupo de jóvenes decidió responder a la emergencia poniendo toda su energía al servicio de quienes hoy necesitan ayuda.

Son 'Los Bárbaros', un colectivo de voluntarios integrado por jóvenes chocuanos, entre ellos artistas, emprendedores y ciudadanos que se unieron espontáneamente a las labores de recepción y distribución de las donaciones.

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No hay carnaval ni fiestas de San Pacho. Sin embargo, por momentos, los gritos, las canciones y la alegría de estos jóvenes logran transformar los centros de acopio y sacarles una sonrisa a quienes llegan con sus donaciones.

Llaman a Los Bárbaros y eso es urgente, salimos corriendo. En 15 minutos ya desbaratamos un camión.

Jóvenes del Chocó convirtieron la entrega de ayudas en fiesta, baile y risas

Mientras toneladas de alimentos, agua y otros elementos continúan llegando desde Antioquia, Bogotá, la Costa Caribe, los Santanderes, Cauca y diferentes departamentos, los jóvenes se encargan de una tarea fundamental: descargar rápidamente los vehículos y organizar las ayudas.

Cada caja, cada paquete de arroz y cada botella de agua es recibida con entusiasmo.

Le damos muchas gracias a todo el país que se ha solidarizado con nosotros. Manden todo lo que manden, nosotros lo vamos a descargar.

Y cumplen. Después de vaciar un camión, rápidamente se trasladan hacia otro punto para continuar con la misma labor.

Entre ellos hay personas que ni siquiera se conocían antes de la emergencia. Sin embargo, la tragedia terminó convirtiéndolos en un solo equipo.

Si te digo cuántos somos, te digo mentiras, porque aquí hay un poco de caras que yo ni conozco, pero todos somos amigos. Ya estamos juntos en esto.

¿Cuál es la agrupación que entrega ayudas en el Chocó cantando y bailando?

Para estos jóvenes, mantenerse activos y transmitir buena energía también es una manera de acompañar a quienes están viviendo uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Sus voces recorren las calles de Quibdó mientras reciben las ayudas. Con gritos que recuerdan a los sonidos tradicionales del Pacífico, levantan el ánimo de quienes participan en esta cadena de solidaridad.

¿Qué es lo que somos? ¡Los Bárbaros!

¿Qué ayudas siguen necesitando en el Chocó?

Las comunidades afectadas requieren alimentos y elementos básicos, pero también materiales que permitan avanzar hacia la reconstrucción de las viviendas que quedaron destruidas o inhabitables.

Por eso, el llamado de los voluntarios es a continuar con las donaciones, especialmente de mercados, materiales de construcción y medicamentos.