Atacan a tiros camión que transportaba ayuda humanitaria hacia el Chocó

Un camión que transportaba ayuda humanitaria hacia el departamento del Chocó fue atacado con disparos mientras transitaba por jurisdicción de Ciudad Bolívar, en Antioquia.

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De acuerdo con el reporte conocido sobre el hecho, el vehículo había salido del municipio de Itagüí cargado con alimentos y otras ayudas destinadas a las comunidades del Chocó.

Cuatro impactos recibió el camión

Según la información entregada por el comandante de estación, el ataque habría sido perpetrado por cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas. Los sujetos habrían efectuado varios disparos contra el camión mientras este se desplazaba por la vía.

En medio de la situación, una de las motocicletas habría sido arrollada por otro camión que transitaba por el sector en ese momento.

Tras lo ocurrido, los afectados se desplazaron hasta una estación de servicio Terpel, donde informaron a las autoridades que se dirigían hacia el Chocó con la ayuda humanitaria.

La inspección del vehículo permitió establecer que el camión presentaba cuatro impactos de bala. Sin embargo, las autoridades indicaron que los disparos no comprometieron la mercancía que era transportada.

Autoridades investigan a los responsables

El hecho se presentó en una zona donde, según el reporte policial, existe presencia e injerencia de estructuras criminales.

Las autoridades señalan que en la jurisdicción tienen injerencia el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, a través de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, y el Grupo Delictivo Organizado Carne Rancia.

Por el momento, la información conocida no establece cuál de estas estructuras estaría detrás del ataque ni precisa las razones por las que los ocupantes de las motocicletas habrían disparado contra el vehículo.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.