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Pereira implementará nuevo pico y placa temporal para vehículos: así funcionará

La medida comenzará a regir el martes 18 de agosto y aplicará únicamente para carros. Las motocicletas estarán exentas de esta restricción.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
07:50 p. m.
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A partir del próximo martes 18 de agosto, Pereira tendrá un nuevo esquema temporal de pico y placa para vehículos particulares, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades para facilitar las labores de atención y recuperación que se adelantan en la ciudad tras la emergencia.

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La medida fue anunciada por Mauricio Vega López, director del Instituto de Movilidad de Pereira, quien explicó que la restricción estará vigente de manera temporal y tendrá en cuenta si el último número de la placa del vehículo es par o impar.

Así funcionará el nuevo pico y placa

De acuerdo con el esquema anunciado, los vehículos con placas terminadas en números pares tendrán restricción para circular los días lunes, miércoles y viernes.

Por su parte, los automotores cuyas placas terminen en números impares tendrán pico y placa los días: martes, jueves, sábados.

Una de las principales novedades es que las motocicletas estarán exentas de esta medida temporal, por lo que podrán circular sin acogerse al nuevo esquema anunciado por las autoridades.

Medida busca facilitar las labores de recuperación
Según explicó el Instituto de Movilidad, la modificación temporal busca contribuir al desarrollo de las diferentes actividades que se adelantan en Pereira como consecuencia de la emergencia.

Entre ellas se encuentran las labores de rescate, atención humanitaria, demolición y retiro de escombros, que requieren movilidad y condiciones adecuadas para el desplazamiento de los equipos encargados de atender la situación.

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Al mismo tiempo, la medida pretende permitir que los ciudadanos puedan movilizarse y que la ciudad avance de manera progresiva hacia la recuperación de sus actividades económicas.

Las autoridades señalaron que este nuevo esquema de pico y placa tendrá carácter temporal, mientras continúan las labores necesarias para atender las consecuencias de la emergencia y facilitar el retorno gradual de Pereira a sus dinámicas habituales.

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