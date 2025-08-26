Intersección de la Av. Esperanza con Boyacá amanece cerrada: camión con químicos inflamables se volcó

La intersección de la Av. Esperanza con Av. Boyacá, en el occidente de Bogotá, amanece cerrada este martes 26 de agosto, por el volcamiento de un camión de 18 llantas, que transportaba químicos altamente inflamables en dirección oriente-occidente.

Por fortuna, los contenedores de plástico, en los que eran transportadas 32 toneladas de materiales de manejo especial, no llegaron a romperse, ni presentaron fugas.

Bomberos especializados y agentes de tránsito trabajan en la zona:

A esta hora, bomberos especializados en el tratamiento de sustancias peligrosas atienden la emergencia, intentando que los químicos se mantengan dentro de su envase.

De acuerdo con las autoridades, el camión transportaba hipoclorito de sodio, ácido acético y soda caustica. Por tanto, y al tratarse de sustancias altamente volátiles, se estima que la intersección estará cerrada durante varias horas, mientras retiran los contenedores.

Los bomberos se concentran en evitar que el material se riegue o se disperse en el aire y agentes de Movilidad ya se encuentran en la zona, controlando el tránsito y pidiendo a los conductores que utilicen los desvíos.

El cierre podría extenderse hasta pasado el mediodía y, mientras logra despejarse la vía, las rutas 166, 291, C129, C135, C155, F410, K303, K305, K306, K307, K314, K417, K319, K325, K329, K332 y K334 del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Bogotá (Sitp) tendrán que realizar cambios en su recorrido.

Más trancones se esperan en Bogotá durante el martes:

Desde el lunes, conductores de vehículos particulares y pasajeros del transporte público han venido reportando demoras en la Autopista Norte, en sentido sur, por el cierre temporal de dos de los tres carriles de este importante corredor, en uno de los puntos de entrada a la ciudad.

Una situación que se repite en la Av El Dorado, entre la carrera 90 y el Puente Aéreo por obras que se adelantan en la vía.