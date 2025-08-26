CANAL RCN
Colombia Video

Intersección de la Av. Esperanza con Boyacá amanece cerrada: camión con químicos inflamables se volcó

Bomberos especializados en el manejo de materiales peligrosos manejan la situación.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
06:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La intersección de la Av. Esperanza con Av. Boyacá, en el occidente de Bogotá, amanece cerrada este martes 26 de agosto, por el volcamiento de un camión de 18 llantas, que transportaba químicos altamente inflamables en dirección oriente-occidente.

Por fortuna, los contenedores de plástico, en los que eran transportadas 32 toneladas de materiales de manejo especial, no llegaron a romperse, ni presentaron fugas.

Obra en la Av. Ciudad de Cali se aplaza: ahora estará lista en 2027
RELACIONADO

Obra en la Av. Ciudad de Cali se aplaza: ahora estará lista en 2027

Bomberos especializados y agentes de tránsito trabajan en la zona:

A esta hora, bomberos especializados en el tratamiento de sustancias peligrosas atienden la emergencia, intentando que los químicos se mantengan dentro de su envase.

De acuerdo con las autoridades, el camión transportaba hipoclorito de sodio, ácido acético y soda caustica. Por tanto, y al tratarse de sustancias altamente volátiles, se estima que la intersección estará cerrada durante varias horas, mientras retiran los contenedores.

Los bomberos se concentran en evitar que el material se riegue o se disperse en el aire y agentes de Movilidad ya se encuentran en la zona, controlando el tránsito y pidiendo a los conductores que utilicen los desvíos.

Revelan cuándo entregarán importante obra que beneficiará a un millón de personas en Bogotá
RELACIONADO

Revelan cuándo entregarán importante obra que beneficiará a un millón de personas en Bogotá

El cierre podría extenderse hasta pasado el mediodía y, mientras logra despejarse la vía, las rutas 166, 291, C129, C135, C155, F410, K303, K305, K306, K307, K314, K417, K319, K325, K329, K332 y K334 del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Bogotá (Sitp) tendrán que realizar cambios en su recorrido.

Más trancones se esperan en Bogotá durante el martes:

Desde el lunes, conductores de vehículos particulares y pasajeros del transporte público han venido reportando demoras en la Autopista Norte, en sentido sur, por el cierre temporal de dos de los tres carriles de este importante corredor, en uno de los puntos de entrada a la ciudad.

Una situación que se repite en la Av El Dorado, entre la carrera 90 y el Puente Aéreo por obras que se adelantan en la vía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

Campaña 'Petro Presidente' sí habría violado topes electorales, según fuentes del CNE

Policía Nacional

Seis de los 13 policías asesinados en Amalfi fueron despedidos por sus familias este lunes

Álvaro Uribe

Expertos reaccionan a la renuncia de Álvaro Uribe a la prescripción de su caso

Otras Noticias

Europa

La nueva medida para viajar a Europa que impactará a los colombianos: comienza en octubre

Viajar a Europa desde Colombia tendrá un cambio clave desde octubre de 2025, una medida que transformará la forma de ingresar al continente.

Conciertos

Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny

Los artistas fueron vistos juntos mientras disfrutaban del concierto con el puertorriqueño.

Mundial de fútbol

¡Atención, hinchas! Embajada de EE.UU. en Bogotá lanzó mensaje para quienes quieren vivir el Mundial

Donald Trump

Chicago responde con contundencia a amenazas de Trump de enviar tropas para controlar el crimen, como en Washington

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas