CANAL RCN
Colombia Video

Video | Camión sin frenos se llevó por delante a varios vehículos sobre la vía Panamericana

El accidente, registrado a la altura de Manizales, involucró a vehículos en ambos sentidos.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
03:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Poco antes de las 2:00 de la tarde del miércoles 19 de agosto, el tránsito fue interrumpido sobre la vía Panamericana, a la altura de Manizales, capital del departamento de Caldas, por un choque múltiple que, según información preliminar, involucró por lo menos a seis vehículos.

El accidente habría ocurrido cuando un camión, que descendía por este importante corredor vial, registró un problema en su sistema de frenos y se llevó por delante a varios vehículos, incluida una ambulancia y un camión del Cuerpo de Bomberos, que atendían otra emergencia en el sector.

Concejal ‘Fuchi’ solicitó ayuda en redes tras accidentarse junto a su esposa en Girardot
RELACIONADO

Concejal ‘Fuchi’ solicitó ayuda en redes tras accidentarse junto a su esposa en Girardot

Se sabe que al menos dos personas, que iban a bordo de una motocicleta, resultaron heridas y una de ellas se encuentra en estado crítico. Sin embargo, el número de personas afectadas por el siniestro podría aumentar una vez las autoridades publiquen un balance oficial de lo ocurrido.

Autoridades y organismos de emergencias se presentaron en el sector de la vía Panamericana para atender a las personas involucradas en el choque que, de momento, sigue siendo motivo de investigación.

21 personas mueren en Colombia, cada día, en accidentes de tránsito:

A inicios de 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que, en promedio, 21 personas mueren cada día en accidentes de tránsito en territorio nacional.

Según José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, no son una cifra, representan una realidad inquietante en la que “se están perdiendo cada vez más vidas en las vías de Colombia. Los accidentes no son sostenibles, representan un drama familiar y también una pérdida para el Estado”.

Condenan a 28 años de cárcel a taxista que embistió a 11 personas en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Condenan a 28 años de cárcel a taxista que embistió a 11 personas en el sur de Bogotá

Tan solo en enero de 2026, se registraron 661 muertes en accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 3,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, la ANSV advirtió que el 68 % de las víctimas; es decir, 456 personas, iban a bordo de una motocicleta y el 15 %, 100 personas, eran peatones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Coljuegos

Le imponen millonaria multa a Yeferson Cossio: ¿Por qué? Esta es la razón

Animales

VIDEO | Perrita fue rescatada en Chocó tras permanecer 7 días atrapada bajo los escombros del terremoto

Cundinamarca

Encontraron el cuerpo de la mujer que había desaparecido en el embalse de Tominé, Guatavita

Otras Noticias

Luis Díaz

Revelan el momento en el que Luis Díaz hizo llorar a Pep Guardiola en su paso por Liverpool

El delantero colombiano fue uno de los causantes de un momento de fragilidad del histórico técnico español, revelado en un reciente documental.

Indonesia

¡Un milagro! Mujer de 84 años sobrevivió tres días sepultada tras el terremoto en Indonesia

Paulina Pobi quedó atrapada bajo las paredes de bambú de su vivienda tras el sismo de magnitud 7,7.

Subsidios

Confirman nueva fecha de pago de 500.000 pesos a colombianos por este subsidio

Invima

Invima prohíbe popular producto para la caída el cabello: se reportaron efectos adversos

Bogotá

Indignante: perrito fue atropellado en Tunjuelito y la camioneta salió a la fuga