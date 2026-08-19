Video | Camión sin frenos se llevó por delante a varios vehículos sobre la vía Panamericana

Poco antes de las 2:00 de la tarde del miércoles 19 de agosto, el tránsito fue interrumpido sobre la vía Panamericana, a la altura de Manizales, capital del departamento de Caldas, por un choque múltiple que, según información preliminar, involucró por lo menos a seis vehículos.

El accidente habría ocurrido cuando un camión, que descendía por este importante corredor vial, registró un problema en su sistema de frenos y se llevó por delante a varios vehículos, incluida una ambulancia y un camión del Cuerpo de Bomberos, que atendían otra emergencia en el sector.

Se sabe que al menos dos personas, que iban a bordo de una motocicleta, resultaron heridas y una de ellas se encuentra en estado crítico. Sin embargo, el número de personas afectadas por el siniestro podría aumentar una vez las autoridades publiquen un balance oficial de lo ocurrido.

Autoridades y organismos de emergencias se presentaron en el sector de la vía Panamericana para atender a las personas involucradas en el choque que, de momento, sigue siendo motivo de investigación.

21 personas mueren en Colombia, cada día, en accidentes de tránsito:

A inicios de 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió que, en promedio, 21 personas mueren cada día en accidentes de tránsito en territorio nacional.

Según José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, no son una cifra, representan una realidad inquietante en la que “se están perdiendo cada vez más vidas en las vías de Colombia. Los accidentes no son sostenibles, representan un drama familiar y también una pérdida para el Estado”.

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Tan solo en enero de 2026, se registraron 661 muertes en accidentes de tránsito, lo que representa un incremento del 3,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, la ANSV advirtió que el 68 % de las víctimas; es decir, 456 personas, iban a bordo de una motocicleta y el 15 %, 100 personas, eran peatones.