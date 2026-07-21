Condenan a 28 años de cárcel a taxista que embistió a 11 personas en el sur de Bogotá

José Eduardo Chalá, el taxista que atropelló a once personas en noviembre de 2025 en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, fue condenado a 28 años y cinco meses de prisión. Tras el accidente, un menor de siete años estuvo varios meses en coma y terminó con lesiones de gravedad de por vida.

Chalá además enfrenta otro proceso por el delito de homicidio agravado por la muerte de una niña de 15 años, víctima del hecho.