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Le imponen millonaria multa a Yeferson Cossio: ¿Por qué? Esta es la razón

Coljuegos lo sancionó con una multa superior a los 100 millones de pesos.

Foto: IG @yefersoncossio

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
04:03 p. m.
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El reconocido creador de contenido Yeferson Cossio fue declarado responsable de operación ilegal de juegos de suerte y azar a través de rifas.

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Resulta que, según informó Coljuegos, Cossio promovió en sus redes sociales (Instagram) un juego relacionado con suerte y azar del que no tenía el permiso pertinente.

¿Cuál fue el problema?

“Verificó que el sancionado no contaba con autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad correspondiente, motivo por lo cual la entidad adelantó las etapas de investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión”, sostuvo Coljuegos al mencionar que lo que despertó la atención de las autoridades fue una denuncia.

Tras esto, impuso una sanción de 116 millones de pesos y ordenó que no puede operar juegos de suerte y azar durante cinco años. Cuando la medida quede en firme, el proceso quedará en manos de la Gerencia de Cobro Coactivo.

Coljuegos también informó que pidió el bloqueo de alrededor de 437 perfiles que estarían incurriendo en esta mala práctica.

Otra polémica salpica a Cossio

Hace pocos días, se conoció por medio de redes sociales un controversial video en el que Cossio aparecía con un arma de la Policía en Chocó. El material habría sido grabado en un hotel en Quibdó.

Si bien no la accionó, los internautas criticaron esta situación, especialmente por el hecho que fue una persona de la Policía quien le dio el arma que tuvo en sus manos por pocos segundos.

Por medio de un comunicado, la Policía se pronunció e indicó que inició una indagación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en caso de ser así.

Además, confirmó que ocurrió el lunes 17 de agosto a las afueras de un hotel. La persona que le dio el arma al influencer es una auxiliar que estaba prestando servicio de vigilancia y custodia.

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