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VIDEO | Perrita fue rescatada en Chocó tras permanecer 7 días atrapada bajo los escombros del terremoto

La canina permaneció atrapada durante una semana tras el terremoto que golpeó al departamento.

Perrita rescatada en Chocó
Foto: Plataforma Alto/ X

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
03:12 p. m.
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Han pasado nueve días desde el terremoto que sacudió al Chocó, pero las labores de búsqueda y rescate todavía no terminan.

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Entre viviendas destruidas, estructuras inestables y toneladas de escombros, los organismos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas en busca de personas y animales que puedan haber quedado atrapados.

Y en medio de una tragedia apareció Lily, una perrita que permaneció siete días atrapada bajo los escombros, fue encontrada con vida y rescatada en el departamento.

Perrita fue rescatada en Chocó tras permanecer 7 días atrapada bajo los escombros

Lily permanecía atrapada bajo los restos de la estructura y los rescatistas tuvieron que trabajar alrededor de sus patas para liberarla poco a poco.

“Hay que sacarla suave, muy suave”, se escucha decir a uno de los integrantes del equipo durante la operación.

Los socorristas fueron retirando los materiales que la mantenían atrapada mientras intentaban liberar sus extremidades sin provocarle nuevas heridas.

Hay que liberarle las paticas. Suavecito, a liberar las paticas.

Cada movimiento era cuidadosamente calculado porque después de tantos días atrapada, cualquier procedimiento brusco podía poner en riesgo su vida.

¿En qué estado encontraron a la perrita rescatada en Chocó?

La perrita fue sacada con vida, pero su condición era delicada después de permanecer tantos días bajo los escombros.

Los equipos de rescate lograron estabilizarla y posteriormente recibió los medicamentos necesarios para ayudarla a recuperarse.

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Uno de los rescatistas contó cómo cambió su estado en apenas unas horas.

Ella ayer no levantaba la cabecita.

Sin embargo, después de recibir atención, comenzó a mostrar señales que llenaron de esperanza al equipo.

Ya hoy nos escucha, levanta y nos busca.

Esas pequeñas respuestas se convirtieron en una señal positiva para quienes participaron en el rescate.

Está viva gracias a Dios y es un verdadero milagro que hoy la tengamos con nosotros

Su recuperación apenas comienza, pero el hecho de que haya logrado superar los primeros momentos después del rescate representa una noticia alentadora.

 

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