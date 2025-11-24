Navidad sin hambre: campaña para ayudar a miles de familias

Este año, RCN Radio, RCN Televisión y La República se unieron a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para lanzar “Por una Navidad sin Hambre”, una iniciativa que busca llevar mercados y esperanza a los hogares más vulnerables del país. La meta es simple pero urgente: que ningún colombiano pase hambre en esta Navidad. A través de donaciones económicas o en especie, ciudadanos y empresas pueden contribuir a transformar realidades y salvar vidas en uno de los momentos más críticos del año.

La crisis del hambre en Colombia: cifras que alertan

El hambre continúa siendo una de las problemáticas sociales más graves y silenciosas del país. De acuerdo con cifras recientes, 19,2 millones de colombianos tienen una dieta insuficiente y poco nutritiva, lo que afecta su salud, su productividad y sus oportunidades de desarrollo. La situación se vuelve aún más crítica en los hogares con niños pequeños: uno de cada tres menores de 5 años enfrenta desnutrición crónica, una condición asociada al retraso en talla y al compromiso del aprendizaje futuro.

Además, 2 millones de colombianos viven con hambre crónica, es decir, sin la cantidad mínima de calorías necesarias para llevar una vida activa y saludable. La emergencia también se refleja en los más de 16.000 casos de desnutrición aguda reportados este año en menores de 5 años, un indicador de riesgo extremo que exige atención inmediata. La tragedia es aún más dolorosa cuando se revisan los datos de mortalidad: 136 niños han fallecido en 2024 por causas asociadas a la desnutrición.

¿Por qué es urgente unirse a la campaña Navidad sin Hambre?

Ante estas cifras, la acción ciudadana se convierte en un factor decisivo. “Por una Navidad sin Hambre” busca despertar solidaridad y movilizar a personas, empresas y gobiernos locales para transformar una realidad que no puede esperar. La campaña tiene un objetivo claro: garantizar que ninguna familia pase hambre durante las festividades, uno de los momentos más sensibles y significativos del año.

El llamado es directo y necesario. Las donaciones permiten abastecer los Bancos de Alimentos que atienden diariamente a miles de familias en riesgo, especialmente en zonas con altos índices de pobreza y desnutrición infantil.

Formas de donar: cómo ayudar a las familias vulnerables

Los colombianos pueden sumarse a la campaña de diferentes maneras. La más directa es a través de la página oficial: www.navidadsinhambre.com, donde es posible realizar aportes económicos seguros. También se habilitaron puntos de donación en supermercados aliados como ARA y Makro, donde los usuarios pueden entregar alimentos no perecederos o realizar aportes adicionales al momento de su compra.

El llamado se extiende a las empresas de todos los sectores, invitándolas a realizar contribuciones significativas que permitan ampliar el impacto de la campaña.

Quiénes están detrás de la campaña y cómo se articulan los apoyos

La iniciativa cuenta con el liderazgo de ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, una organización sin ánimo de lucro que reúne a 26 bancos en las principales ciudades del país. Gracias al apoyo de 1.298 donantes y la articulación con 4.099 organizaciones sociales, ABACO logra atender a 1,4 millones de personas vulnerables en 220 municipios.

A esta causa se suman empresas privadas, ciudadanos, gobiernos locales y el grupo de medios más grande del país integrado por RCN Radio, RCN Televisión y La República, quienes unen fuerzas para combatir el hambre y llevar esperanza esta Navidad.