Colombia refuerza seguridad en Cúcuta ante una posible intervención en Venezuela

El Ministerio de Defensa de Colombia convocó un consejo extraordinario de seguridad en el departamento de Norte de Santander para preparar a las autoridades locales ante un posible éxodo masivo hacia territorio colombiano, en medio de la tensión internacional que atraviesa Venezuela.

La reunión, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contó con la participación de autoridades locales del área metropolitana de Cúcuta y del departamento de Norte de Santander. Durante el encuentro se abordaron diversos temas de seguridad, incluyendo los recientes asesinatos de uniformados, la situación en el Catatumbo y, especialmente, la preparación ante una eventual migración masiva desde Venezuela.

Así se prepara Cúcuta para una posible intervención de EE. UU. en Venezuela

Según informó el ministro Sánchez, el gobierno nacional brindará "la ayuda necesaria al departamento de Norte de Santander y a los diferentes pasos limítrofes" que conectan el área metropolitana de Cúcuta con Venezuela.

La estrategia incluye el fortalecimiento del esquema de seguridad en las zonas fronterizas para hacer frente a posibles alteraciones del orden público.

La posición del gobierno consiste en simplemente recibir a migrantes y apoyar a las autoridades locales en caso de que ocurra una migración masiva.

Adicionalmente, las fuerzas de seguridad están preparadas para combatir a grupos al margen de la ley, incluidos carteles del ELN y de la Segunda Marquetalia, que transitan entre ambos territorios.

¿Cómo recibiría a Colombia a nuevo éxodo de migrantes?

La medida responde a la experiencia de años anteriores, cuando la situación migratoria desde Venezuela afectó significativamente a Norte de Santander, uno de los departamentos más golpeados por este fenómeno.

Uno de los aspectos más críticos de una eventual nueva ola migratoria es el impacto en el sistema de salud regional. El Hospital Universitario Erasmo Meoz, el centro médico más importante de la zona fronteriza, mantiene una deuda superior a los 100.000 millones de pesos derivada de la atención a migrantes venezolanos desde 2015, obligación que el gobierno nacional aún no ha cancelado.

Las autoridades colombianas han reiterado que su misión constitucional se limita a recibir migrantes y neutralizar actividades criminales en territorio nacional, manteniéndose al margen de cualquier intervención extranjera en Venezuela.