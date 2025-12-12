Guaduas brilla en Navidad: un millón de luces para una historia que nunca se apaga

Hay lugares que no solo se visitan: se heredan. En mi caso, Guaduas es esa raíz que me atraviesa la vida. Aunque nací lejos, mi papá es de allí y yo viví cinco años en sus calles empedradas, suficientes para sentir que ese municipio histórico, cálido y lleno de relatos vivos, también es mi casa. Por eso, volver en Navidad es más que un viaje: es regresar a un legado.

Acá una gran invitación | Este año, Guaduas decidió transformar esa memoria colectiva en luz. Con más de un millón de luminarias, el único Pueblo Patrimonio de Cundinamarca inauguró un alumbrado navideño que resalta lo que siempre ha sido: un territorio inolvidable. La Plaza de la Constitución —la misma que guarda siglos de historia republicana— hoy resplandece con un delineado luminoso que abraza balcones coloniales, fachadas antiguas y la majestuosa catedral que domina el paisaje urbano.

La sensación al caminar por el centro histórico iluminado es la misma de siempre: una mezcla de nostalgia, orgullo y pertenencia.

Un viaje por la historia… y por un sendero de luz

Guaduas no solo iluminó su plaza. También construyó un sendero navideño diseñado para recorrerse a pie, despacio, como la historia misma. El camino parte desde la plaza, baja por el Camellón Real —el corredor colonial más simbólico del municipio— y llega hasta la Casa Museo de La Pola, hogar de Policarpa Salavarrieta, heroína de la Independencia y símbolo eterno de la valentía guaduense.

Desde ese punto, la ruta sigue hacia el malecón que conduce a la piscina municipal, donde figuras luminosas, árboles gigantes y estructuras temáticas crean un ambiente perfecto para familias, visitantes y fotógrafos. Luego asciende por la Carrera 2ª Magdonio Serrano, también intervenida, hasta regresar al centro histórico.

El árbol de más de 14 metros, ubicado en el corazón de la plaza, se ha convertido en el punto de encuentro para quienes llegan de todo el país. Es imposible no detenerse a mirar su secuencia de luces mientras el pueblo entero respira atmósfera decembrina.

Turismo, tradición y una Navidad hecha a la medida

Guaduas es turismo en todas sus formas: deportes extremos en sus montañas, recorridos culturales, gastronomía tradicional, hoteles boutique, historia viva y rincones coloniales que cuentan más que cualquier libro. Esta Navidad une esos mundos: el patrimonio, la aventura, la cultura y la experiencia familiar.

Guaduas proyecta un fuerte impulso económico durante la temporada: restaurantes llenos, hoteles reservados, artesanos trabajando sin parar y emprendedores recibiendo visitantes que buscan algo distinto, algo auténtico.

Pero más allá de cifras, esta iluminación devuelve a Guaduas lo que siempre ha tenido: protagonismo. No como un lugar para pasar… sino para quedarse.

Una Navidad para recordar, un legado para siempre

El alumbrado de Guaduas no es solo luces: es identidad. Es la confirmación de que este municipio no solo pertenece a la historia de Colombia, sino también al futuro del turismo cultural del país.

Para quienes crecimos allí, o para quienes lo llevamos en el corazón, esta Navidad es una invitación a volver y a ver cómo el pueblo que amamos brilla más que nunca. Porque Guaduas no necesita inventarse: siempre ha sido magia. Hoy simplemente la encendió.