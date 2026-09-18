Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró este 17 de septiembre de 2026 la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas colombianas.

Según el comunicado de la Cancillería, la medida tiene como propósito asegurar, sin interrupciones, el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.

¿Qué pasará con la expedición de pasaportes?

Cabe aclarar que, por ahora, el servicio de expedición de pasaportes continuará su operación con total normalidad en Colombia y en el exterior, por lo que los consulados y las oficinas donde se expiden estos documentos seguirán brindando sus servicios de atención.

Las personas que ya tienen citas programadas podrán asistir de manera normal y no tendrán que realizar trámites adicionales o de cambio para sus compromisos vigentes.

La entidad hizo énfasis en que la declaratoria de urgencia manifiesta busca precisamente garantizar que los colombianos puedan continuar accediendo oportunamente a sus documentos de viaje.

¿Por qué se declaró la urgencia manifiesta?

La decisión se tomó en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida el 2 de septiembre de 2026.

“La medida se adopta en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026, proferido en el marco de una acción popular. A través de esta providencia, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio”, indica el documento.

La decisión también plantea la necesidad de acreditar los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras y de aclarar aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.

Contratación será de carácter transitorio

El Ministerio acudió a la figura de urgencia manifiesta como un mecanismo para adoptar las medidas necesarias e inmediatas que garanticen a la continuidad del servicio.

“Ante este escenario, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio acudió a la figura de urgencia manifiesta, mecanismo excepcional previsto por el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata”.

Los contratos que se deriven de esta declaratoria tendrán un carácter transitorio. La Cancillería también indicó que ya se iniciaron las acciones necesarias para llevar a cabo un nuevo proceso de licitación.