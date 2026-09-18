CANAL RCN
Colombia

Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes

La medida busca evitar interrupciones en el suministro y distribución de las libretas de pasaporte y las etiquetas de visa colombiana.

Pasaportes.
Pasaportes. Foto: Gobernación de Santander.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
06:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró este 17 de septiembre de 2026 la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas colombianas.

Según el comunicado de la Cancillería, la medida tiene como propósito asegurar, sin interrupciones, el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.

Este es el informe global sobre pasaportes 2026: ¿Qué dicen acerca de Colombia?
RELACIONADO

Este es el informe global sobre pasaportes 2026: ¿Qué dicen acerca de Colombia?

¿Qué pasará con la expedición de pasaportes?

Cabe aclarar que, por ahora, el servicio de expedición de pasaportes continuará su operación con total normalidad en Colombia y en el exterior, por lo que los consulados y las oficinas donde se expiden estos documentos seguirán brindando sus servicios de atención.

Las personas que ya tienen citas programadas podrán asistir de manera normal y no tendrán que realizar trámites adicionales o de cambio para sus compromisos vigentes.

La entidad hizo énfasis en que la declaratoria de urgencia manifiesta busca precisamente garantizar que los colombianos puedan continuar accediendo oportunamente a sus documentos de viaje.

¿Por qué se declaró la urgencia manifiesta?

La decisión se tomó en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida el 2 de septiembre de 2026.

“La medida se adopta en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP del 2 de septiembre de 2026, proferido en el marco de una acción popular. A través de esta providencia, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio”, indica el documento.

La decisión también plantea la necesidad de acreditar los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras y de aclarar aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.

Contratación será de carácter transitorio

¿Fallo que suspende provisionalmente convenio de pasaportes afecta la emisión del documento?
RELACIONADO

¿Fallo que suspende provisionalmente convenio de pasaportes afecta la emisión del documento?

El Ministerio acudió a la figura de urgencia manifiesta como un mecanismo para adoptar las medidas necesarias e inmediatas que garanticen a la continuidad del servicio.

“Ante este escenario, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio acudió a la figura de urgencia manifiesta, mecanismo excepcional previsto por el ordenamiento jurídico para adoptar las medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una actuación inmediata”.

Los contratos que se deriven de esta declaratoria tendrán un carácter transitorio. La Cancillería también indicó que ya se iniciaron las acciones necesarias para llevar a cabo un nuevo proceso de licitación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

¿Quiénes son los secuestrados con los que el presidente De la Espriella descartó cualquier canje con el ELN?

Cundinamarca

Fiscalía imputó a presunto asesino de Ana Lucía, menor hallada en una alcantarilla: no aceptó cargos

Bogotá

Menor encontrada sin vida en una alcantarilla de Bogotá habría sido raptada en un acto de venganza contra su hermana

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 17 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Se definió la suerte tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Tecnología

Fibra, 5G y Wi-Fi 7: Los verdaderos retos y cambios que impactarán la banda ancha regional

Descubra cómo el 5G, la fibra óptica y el Wi-Fi 7 transformarán la banda ancha en América Latina hacia 2030.

Cuidado personal

Cómo combatir la caída del cabello: Rutina y consejos eficaces

Venezuela

Opositor venezolano fue capturado en medio de negociaciones con el oficialismo: llevaba dos años en el exilio

Atletismo

Run Tour Avianca 2026 en Bogotá: fecha, precio de inscripción y millas para corredores