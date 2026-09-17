¿Quiénes son los secuestrados con los que el presidente De la Espriella descartó cualquier canje con el ELN?

Ni la ciudadana Angi Jácome, ni el mayor Fredy Alexis Russi González, ni los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, de la DIJIN, serán liberados bajo condiciones del ELN.

Así lo advirtió el presidente Abelardo de la Espriella al negarse a realizar un canje con la organización criminal, para garantizar el retorno de los cuatro a la libertad.

“Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación (…) Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos”, comentó en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

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¿Qué se sabe del secuestro de los tres uniformados y una civil en Norte de Santander?

Los cuatro fueron secuestrados el pasado 17 de agosto, cuando realizaban un viaje por carretera, entre Ocaña y Cúcuta, Norte de Santander. El vehículo en el que se desplazaban, un Spark de color rojo, fue grafiteado y abandonado en la vía.

Posteriormente, la organización criminal propuso el canje a través de un comunicado de prensa. Sin embargo, el jefe de Estado se negó a acceder a cualquier petición de los secuestradores.

En su lugar, ordenó “desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables”. Una orden que, según dijo, “sigue vigente”, a la par que se intensifican “las operaciones” en la región.

Presidente De la Espriella prometió perseguir a los responsables del secuestro:

Antes de dar por terminada su respuesta al ELN, el presidente advirtió que “cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”.

Además, indicó que se va a emplear “toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley. No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley”.