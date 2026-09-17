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¿Quiénes son los secuestrados con los que el presidente De la Espriella descartó cualquier canje con el ELN?

El mandatario advirtió en su cuenta de la red social X que “la vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación”.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
10:01 p. m.
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Ni la ciudadana Angi Jácome, ni el mayor Fredy Alexis Russi González, ni los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, de la DIJIN, serán liberados bajo condiciones del ELN.

Así lo advirtió el presidente Abelardo de la Espriella al negarse a realizar un canje con la organización criminal, para garantizar el retorno de los cuatro a la libertad.

“Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación (…) Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos”, comentó en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

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¿Qué se sabe del secuestro de los tres uniformados y una civil en Norte de Santander?

Los cuatro fueron secuestrados el pasado 17 de agosto, cuando realizaban un viaje por carretera, entre Ocaña y Cúcuta, Norte de Santander. El vehículo en el que se desplazaban, un Spark de color rojo, fue grafiteado y abandonado en la vía.

Posteriormente, la organización criminal propuso el canje a través de un comunicado de prensa. Sin embargo, el jefe de Estado se negó a acceder a cualquier petición de los secuestradores.

En su lugar, ordenó “desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables”. Una orden que, según dijo, “sigue vigente”, a la par que se intensifican “las operaciones” en la región.

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Presidente De la Espriella prometió perseguir a los responsables del secuestro:

Antes de dar por terminada su respuesta al ELN, el presidente advirtió que “cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado”.

Además, indicó que se va a emplear “toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley. No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley”.

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