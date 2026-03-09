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¿Fallo que suspende provisionalmente convenio de pasaportes afecta la emisión del documento?

La medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca pide presentar un informe integral sobre contratos a Cancillería, la imprenta y a la entidad portuguesa.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
11:31 a. m.
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En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una medida cautelar que suspende provisionalmente los convenios y contratos firmados por el gobierno de Gustavo Petro para la expedición de pasaportes.

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De acuerdo con Carlos Olarte, abogado especialista en Derecho de Migración, "lo que hace el tribunal administrativo en el estudio de esta acción popular es emitir esta medida cautelar, donde suspende esos nuevos convenios, para que se estudie y se verifique claramente si, efectivamente, se están haciendo bien".

El tribunal dio un plazo de 20 días hábiles para que la Cancillería, la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa presenten un informe integral sobre el desarrollo de los acuerdos.

El informe solicitado debe incluir detalles específicos sobre las fases del proceso, el cronograma establecido, la cadena de producción, la identificación de contratistas y el cumplimiento de plazos.

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¿Suspensión del convenio de pasaportes afectará sacar el documento?

El documento señala expresamente que esta decisión no afectará la emisión de los pasaportes.

Las personas tienen que estar tranquilas de que van a seguir teniendo esos pasaportes. No va a tener ningún inconveniente en la expedición del documento.

El tribunal explicó que, durante esta fase provisional, debe continuar el proceso normal de expedición de documentos.

Este fallo responde a una acción popular que busca proteger derechos colectivos relacionados con la contratación pública.

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¿Qué puede pasar si no entregan el informe de pasaportes a tiempo?

Olarte explicó que, si las entidades involucradas no logran satisfacer las inquietudes del tribunal con la documentación presentada, la acción popular seguirá su curso normal.

En ese escenario, existe la posibilidad de que se suspenda definitivamente el convenio actual, lo que obligaría al gobierno a buscar un nuevo contratista para la emisión de pasaportes. Incluso se refirió a que podría abrirse la puerta al regreso de Thomas Greg & Son, la empresa que anteriormente prestaba este servicio.

Independientemente ya sea la imprenta o un tercero, sí tenemos la capacidad de respuesta y de verificación y de contratación para que todos los colombianos no se vayan a quedar sin sabor de no tener un pasaporte.

Ahora Abelardo de la Espriella deberá responder por el convenio firmado por el gobierno anterior, mientras se garantiza el servicio de emisión de pasaportes.

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