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Este es el informe global sobre pasaportes 2026: ¿Qué dicen acerca de Colombia?

El informe analiza los pasaportes bajo tres aspectos: movilidad, inversión y calidad de vida.

Avión Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

julio 03 de 2026
01:58 p. m.
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Global Citizen Solutions presentó una nueva edición del informe que califica a los pasaportes de todo el planeta.

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Este informe busca concluir cuáles son los pasaportes más seguros y, a su vez, los que mayor impacto tienen. Entonces, los tres pilares con los que se miden en los 197 países son: mayor movilidad, inversión y calidad de vida.

Los expertos indicaron que el informe se da en medio de una compleja situación política, principalmente en Europa por recientes decisiones. A esto se suma la expansión unilateral de la exención del visado chino.

¿Qué aspectos se analizan?

Otro aspecto relevante fue el restablecimiento de la reciprocidad para los ciudadanos de Estados Unidos en Brasil.

El primer puesto fue para Suecia, quedando con una puntación casi perfecta: 95.05 sobre 100. Después aparecieron Suiza, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Noruega y Singapur para completar el top 10 a nivel general.

Aunque el listado varió si solo se contaba uno de los tres pilares. Por ejemplo, Suecia fue el líder, pero quedó en posición 11 en la categoría de mayor movilidad, 9 en inversión y 2 en calidad de vida.

Para dar con el listado definitivo, el ítem con preponderancia es el de movilidad con el 50 %.

¿En qué parte quedó Colombia?

Colombia se situó en la casilla 79. Los expertos señalaron que es extensa la cantidad de territorios en los que se requiere visa, 39 en total y destacando a Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Australia, Brunéi y Canadá.

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Los analistas consideraron que el año ha estado marcado por tres principales tendencias: la digitalización de la gestión de fronteras en el norte global, la recuperación del turismo receptivo en Asia y la liberalización de los visados chinos.

Con estos resultados, se presentaron opciones positivas para el desarrollo de los países: los registros indican que los pasaportes con amplias ventajas dependerán de los acuerdos bilaterales.

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