A contados días de elecciones hay 23 amenazas contra candidatos y 386 municipios en riesgo

A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, preocupa la situación de orden público en el país y las amenazas contra candidatos y sus equipos de campaña.

En una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Prada advierte que “la crítica situación de orden público que atraviesa el país” afecta “de manera directa la posibilidad real de que los ciudadanos ejerzan su derecho fundamental al sufragio”.

De acuerdo con el magistrado Prada, “las alteraciones al orden público, particularmente derivadas de la presencia y accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, configuran escenarios de coacción y amenaza sobre la voluntad popular”.

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386 municipios en riesgo y 139 en riesgo extremo:

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), 386 municipios están en riesgo de enfrentarse a hechos de violencia. Se trata del 34,4% de los municipios del país, de los cuales 139 están en riesgo extremo, con mayor incidencia en Antioquia y Cauca.

Como parte de la estrategia de seguridad para “blindar” las elecciones, el Gobierno, a través de la cartera de Defensa, ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos por información que permita evitar cualquier ataque contra los candidatos. Sin embargo, se han registrado, cuando menos, 23 amenazas en contra de los aspirantes a la Presidencia.

¿Qué ha pasado con las amenazas contra candidatos y cómo avanza el Plan Democracia?

De acuerdo con el gerente del Plan Democracia, Óscar Rico, a la fecha, las autoridades han avanzado en la protección de candidatos, tras el reporte de 23 amenazas:

“Hay información de posibles afectaciones a la integridad de los mismos. Ya tienen noticia criminal y se ha mirado la seguridad de los candidatos en aeropuertos, terminales y desplazamientos en vías rurales”.

Además, 47 municipios han sido priorizados para el control en temas de orden público. Y no es para menos: de acuerdo con el general Rico, se han identificado “242 puntos microfocalizados, especialmente en zona rural. Es decir, que cada uno de estos municipios puede tener entre cinco y tres puntos microfocalizados, donde se presentaron hechos con afectación al certamen electoral”.