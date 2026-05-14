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Iván Cepeda se pronunció tras audios de disidencias de 'Calarcá' donde mencionan su campaña

Tras los audios revelados por Noticias RCN donde se escucha a un cabecilla de las disidencias de las Farc instando a votar por Cepeda, el candidato se pronunció.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
12:30 p. m.
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A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, Noticias RCN conoció unos audios atribuidos a alias Rogelio Benavidez, cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño, el cual comanda alias Calarcá, donde estaría manifestando su apoyo al candidato Iván Cepeda.

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Además, según la información publicada por este medio, las comunidades de Meta, Guaviare y Caquetá estarían siendo obligadas a pagar una carnetización, donde les estarían cobrando entre $150.000 a $200.000 a cambio de no quitarle las tierras.

Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Juepuerca porque ahí sí los vamos a apretar cuatro años más.

Pronunciamiento de Iván Cepeda tras los audios

Horas después, luego de las múltiples reacciones de diferentes actores políticos y la repercusión en redes sociales y otros medios de comunicación, el candidato del Pacto Histórico se pronunció oficialmente, rechazando estas presiones de grupos armados.

Confirmó que ha recibido información de comunidades, Defensoría del Pueblo y autoridades locales, donde le indican que grupos armados están presionando en los territorios con el objetivo de incidir en el derecho al voto.

Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones.

Cepeda pidió a las autoridades competentes llevar a cabo las respectivas investigaciones para que se apliquen medidas sobre quienes están ejerciendo este tipo de actos violentos. "Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley".

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