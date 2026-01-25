CANAL RCN
Colombia Video

Los candidatos presentan su estrategia para la seguridad: ¿Cómo combatir a los grupos armados y devolver la tranquilidad?

Los nueve candidatos hablaron sobre cómo fortalecerán la seguridad a lo largo del país.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
07:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El segundo bloque de ‘El Debate de la Gente’ se centró en la seguridad, una de las principales problemáticas que aqueja a los ciudadanos. Los nueve candidatos dieron sus propuestas.

🔴 EN VIVO 🔴 Siga el minuto a minuto de ‘El Debate de la Gente’: propuestas de economía y seguridad
RELACIONADO

🔴 EN VIVO 🔴 Siga el minuto a minuto de ‘El Debate de la Gente’: propuestas de economía y seguridad

La temática estuvo moderada por Juan Lozano y tuvo las preguntas de las personas por redes sociales. La primera en hablar fue Vicky Dávila, quien buscará acabar con el miedo.

¿Qué proponen los candidatos?

Con la extorsión e inseguridad, mencionó que se necesita confianza en la denuncia, un bloque de búsqueda contra los criminales, el control de las cárceles y presentó un cartel de los más buscados, tales como cabecillas de las disidencias, el ELN y Clan del Golfo.

Juan Manuel Galán afirmó que protegerá a los comerciantes y empresarios en la frontera, con la reactivación del Gaula de la Policía, invertir en la geolocalización de los extorsionistas, golpear a las bandas criminales en sus finanzas, recuperar la confianza en las agencias internacionales y mantener una relación con el Gobierno de Venezuela.

Los problemas de extorsión, amenazas y recuperar el control en las regiones

Por su parte, Aníbal Gaviria sostuvo que desde hace más de cinco décadas ha estado la violencia, detonante de la inseguridad. Enrique Peñalosa enfatizó que se les enfrentará a los criminales, recordando cuando acabó con El Bronx en Bogotá.

Juan Carlos Pinzón dijo que se requiere recuperar el control en las regiones. Además, lanzará el programa de seguridad más importante del país y no tolerará el crimen. Por otro lado, Mauricio Cárdenas dijo que se necesita cambiar la estrategia de seguridad. Se necesita recuperar el control y acabar con la política de paz total del Gobierno Petro.

Estas son las reglas y todo lo que debe saber sobre 'El Debate de la Gente'
RELACIONADO

Estas son las reglas y todo lo que debe saber sobre 'El Debate de la Gente'

Juan Daniel Oviedo afirmó que el problema de seguridad se centra en la falta de tranquilidad al salir a la calle o poder emprender sin extorsiones. David Luna dijo que el eje de los grupos armados es el narcotráfico. La dimensión entonces está ahí, por lo que se necesita combatir.

Paloma Valencia afirmó que la reforma a la justicia es necesaria, dotándole de velocidad, imputaciones con línea de mando para acabar las estructuras, combatir el narcotráfico con un Plan Colombia 2.0, extinción de dominio y afectar la inseguridad con firmeza.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente

Elecciones presidenciales 2026

Juan Daniel Oviedo sugiere a Abelardo De La Espriella para la embajada en El Salvador

Elecciones en Colombia

Estas son las reglas y todo lo que debe saber sobre 'El Debate de la Gente'

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Gas, pensiones y salario mínimo: los temas económicos que marcaron el inicio del Debate de la Gente

Las preguntas de este segmento económico fueron enviadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

Venezuela

El arma secreta que usó Trump para reducir a los escoltas de Nicolás Maduro: “De rodillas, sangrando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó al New York Post que un dispositivo tecnológico inhabilitó las armas del régimen durante la extracción de Maduro y su esposa.

Ahorro

Tips en tendencia para ahorrar en calzado escolar: cómo hacer que la inversión dure todo el año

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles