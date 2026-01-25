Los candidatos presentan su estrategia para la seguridad: ¿Cómo combatir a los grupos armados y devolver la tranquilidad?

El segundo bloque de ‘El Debate de la Gente’ se centró en la seguridad, una de las principales problemáticas que aqueja a los ciudadanos. Los nueve candidatos dieron sus propuestas.

La temática estuvo moderada por Juan Lozano y tuvo las preguntas de las personas por redes sociales. La primera en hablar fue Vicky Dávila, quien buscará acabar con el miedo.

¿Qué proponen los candidatos?

Con la extorsión e inseguridad, mencionó que se necesita confianza en la denuncia, un bloque de búsqueda contra los criminales, el control de las cárceles y presentó un cartel de los más buscados, tales como cabecillas de las disidencias, el ELN y Clan del Golfo.

Juan Manuel Galán afirmó que protegerá a los comerciantes y empresarios en la frontera, con la reactivación del Gaula de la Policía, invertir en la geolocalización de los extorsionistas, golpear a las bandas criminales en sus finanzas, recuperar la confianza en las agencias internacionales y mantener una relación con el Gobierno de Venezuela.

Los problemas de extorsión, amenazas y recuperar el control en las regiones

Por su parte, Aníbal Gaviria sostuvo que desde hace más de cinco décadas ha estado la violencia, detonante de la inseguridad. Enrique Peñalosa enfatizó que se les enfrentará a los criminales, recordando cuando acabó con El Bronx en Bogotá.

Juan Carlos Pinzón dijo que se requiere recuperar el control en las regiones. Además, lanzará el programa de seguridad más importante del país y no tolerará el crimen. Por otro lado, Mauricio Cárdenas dijo que se necesita cambiar la estrategia de seguridad. Se necesita recuperar el control y acabar con la política de paz total del Gobierno Petro.

Juan Daniel Oviedo afirmó que el problema de seguridad se centra en la falta de tranquilidad al salir a la calle o poder emprender sin extorsiones. David Luna dijo que el eje de los grupos armados es el narcotráfico. La dimensión entonces está ahí, por lo que se necesita combatir.

Paloma Valencia afirmó que la reforma a la justicia es necesaria, dotándole de velocidad, imputaciones con línea de mando para acabar las estructuras, combatir el narcotráfico con un Plan Colombia 2.0, extinción de dominio y afectar la inseguridad con firmeza.