Estas son las reglas y todo lo que debe saber sobre 'El Debate de la Gente'

Este domingo 25 de enero, se llevará a cabo ‘El Debate de la Gente’, un espacio que reúne a los candidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones.

El debate nace de una alianza entre Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV. Los candidatos tendrán el espacio para presentar sus propuestas e interactuar entre sí. Los colombianos son quienes plantean las preguntas.

Alianza histórica entre Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV

Esta será la coalición más importante en la historia de los medios en una cobertura política. Será transmitido por la señal abierta del Canal RCN y los canales digitales de todos los medios.

Moderadores y participantes

Los moderadores serán: Andrés Mompotes, director de El Tiempo, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM. Además, presentarán Maritza Aristizabal, de Noticias RCN; y Lina Pulido, de CityTV.

Participarán: Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

Las reglas del debate son sencillas y prácticas. El jugador principal es el ciudadano a pie, el colombiano que alza su voz, cuestiona y pregunta. Además, estará dividido en tres bloques con ejes temáticos: seguridad, economía y el tercero será un grupo de salud, servicios públicos, adultos mayores e infancia, entre otros.

Así serán las reglas: temáticas y tiempos

Es importante mencionar que las preguntas de cada temática fueron las que envió la gente a través de las redes sociales. Adicional a los tres segmentos, habrá un cuarto espacio para preguntas rápidas y respuestas ágiles.

Cada aspirante tendrá un minuto y medio para responder. Serán nueve preguntas que serán elegidas de forma aleatoria por los mismos candidatos.

Un debate sin réplica no es debate, por eso cada uno tendrá 30 segundos para usar este recurso. Si algún candidato es mencionado dentro de esta réplica, tendrá también 30 segundos para responderle. Esto, solo si es mencionado; entonces habrá democracia y transparencia.

Durante la transmisión habrá un código QR que dirigirá al público para que las personas digan quién se está desempeñando mejor. Puede cambiar de opinión y podrá participar a lo largo del ejercicio democrático.