CANAL RCN
Colombia

Estas son las reglas y todo lo que debe saber sobre 'El Debate de la Gente'

Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen para una alianza histórica con ‘El Debate de la Gente’.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
05:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 25 de enero, se llevará a cabo ‘El Debate de la Gente’, un espacio que reúne a los candidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones.

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026
RELACIONADO

La Gran Encuesta: así quedaron los resultados de intención de voto para las elecciones presidenciales 2026

El debate nace de una alianza entre Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV. Los candidatos tendrán el espacio para presentar sus propuestas e interactuar entre sí. Los colombianos son quienes plantean las preguntas.

Alianza histórica entre Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV

Esta será la coalición más importante en la historia de los medios en una cobertura política. Será transmitido por la señal abierta del Canal RCN y los canales digitales de todos los medios.

Moderadores y participantes

Los moderadores serán: Andrés Mompotes, director de El Tiempo, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; y Juan Lozano, director de La FM. Además, presentarán Maritza Aristizabal, de Noticias RCN; y Lina Pulido, de CityTV.

Participarán: Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

Las reglas del debate son sencillas y prácticas. El jugador principal es el ciudadano a pie, el colombiano que alza su voz, cuestiona y pregunta. Además, estará dividido en tres bloques con ejes temáticos: seguridad, economía y el tercero será un grupo de salud, servicios públicos, adultos mayores e infancia, entre otros.

Así serán las reglas: temáticas y tiempos

Es importante mencionar que las preguntas de cada temática fueron las que envió la gente a través de las redes sociales. Adicional a los tres segmentos, habrá un cuarto espacio para preguntas rápidas y respuestas ágiles.

El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero
RELACIONADO

El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero

Cada aspirante tendrá un minuto y medio para responder. Serán nueve preguntas que serán elegidas de forma aleatoria por los mismos candidatos.

Un debate sin réplica no es debate, por eso cada uno tendrá 30 segundos para usar este recurso. Si algún candidato es mencionado dentro de esta réplica, tendrá también 30 segundos para responderle. Esto, solo si es mencionado; entonces habrá democracia y transparencia.

Durante la transmisión habrá un código QR que dirigirá al público para que las personas digan quién se está desempeñando mejor. Puede cambiar de opinión y podrá participar a lo largo del ejercicio democrático.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Juan Daniel Oviedo sugiere a Abelardo De La Espriella para la embajada en El Salvador

Elecciones en Colombia

🔴 Participe aquí: ¿Qué candidato en #ElDebateDeLaGente está teniendo el mejor desempeño?

Elecciones presidenciales 2026

Los directores de El Tiempo, Noticias RCN y La FM conducen el ‘El Debate de la Gente'

Otras Noticias

Ahorro

Tips en tendencia para ahorrar en calzado escolar: cómo hacer que la inversión dure todo el año

El regreso a clases es uno de los gastos más importantes del año; por esto, planear bien las compras puede ayudar a proteger el presupuesto.

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

Los contagios han sido identificados en distintos entornos educativos, incluyendo escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

Seguros

MGA, el modelo asegurador que crece en el mundo y desafía al mercado colombiano

España

Más de 20 tumbas judías fueron vandalizadas en un cementerio de Barcelona

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles