Gas, pensiones y salario mínimo: los temas económicos que marcaron el inicio del Debate de la Gente

El Debate de la Gente, organizado por la gran alianza informativa entre RCN Radio, Noticias RCN, La FM, El Tiempo y City TV, abrió su primer bloque con uno de los temas que más inquieta a los colombianos: la economía.

El segmento fue moderado por Andrés Mompotes, director de El Tiempo, quien planteó a los candidatos las preguntas enviadas por la ciudadanía a través de redes sociales.

¿Qué pasará con los colombianos con el alza del 30% del gas natural?

La primera intervención estuvo a cargo de la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien respondió sobre el déficit de producción de gas natural y el impacto del alza del 30% en las tarifas.

Valencia afirmó que “Colombia tiene el derecho a sacar su gas, su carbón, su petróleo, su fracking”, y aseguró que su propuesta es convertir al país en una “potencia energética que enriquezca a los colombianos”.

Además, prometió subsidios para el gas de pipeta en zonas rurales: “Vamos a llevar estufas al campo colombiano para que esos 2.400.000 colombianos que hoy cocinan con leña puedan transitar a una cocina decente”.

Cada día la gente tiene menos hijos, ¿y entonces cómo van a hacer para pagar las pensiones en unos años? ¿Tocará subir la edad de jubilación?

El candidato David Luna abordó la reducción en la tasa de natalidad y su efecto en el sistema pensional. Reconoció que “cada día menos jóvenes están cotizando” y que esto se debe a la falta de confianza en las instituciones.

Sin embargo, fue enfático en rechazar un posible aumento en la edad de jubilación: “Por supuesto que no… me opuse frontalmente a aumentar la edad. Creo que esa no es la solución”.

Si es presidente, ¿cuál sería su discurso ante la gente que pide exagerados incrementos del salario mínimo y la gente que cree que estos ponen en riesgo la economía?

Por su parte, Juan Daniel Oviedo se refirió al incremento del 23% en el salario mínimo. Señaló que “solo una de cada diez personas en Colombia gana ese salario mínimo” y que el reto es ampliar esa cobertura: “Nuestro compromiso es que por lo menos tres de cada diez personas que trabajan en Colombia ganen ese salario mínimo”.

Además, reconoció el impacto en pequeñas empresas y planteó trabajar junto al sector privado para mitigar los efectos.

Para tapar el hueco fiscal que tapará el actual Gobierno, ¿va a impulsar una nueva reforma tributaria?

El exministro Mauricio Cárdenas respondió sobre la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Rechazó más impuestos y planteó recortar el gasto público: “Más impuestos no, el colombiano no tiene cómo pagar más impuestos”. Propuso reducir el impuesto de renta del 35% al 30% y desmontar gradualmente el 4x1000 hasta eliminarlo en 2030.

¿Cómo piensa arreglar el problema que dejó Petro con la deuda?

El candidato Juan Carlos Pinzón se refirió al aumento de la deuda pública en cerca de 400 billones de pesos. “Necesitamos una economía dinámica que crezca, que genere empleo, que traiga inversión”, dijo, y anunció un plan para fusionar ministerios y atraer inversión extranjera con beneficios tributarios: “Vamos a crear 2 millones de empleos en el país, bajando la renta de 35 a 10 por 5 años en proyectos que generen mucho empleo”.

Tras el incremento del salario mínimo y su impacto en vivienda, ¿mantendrán el esquema actual o impulsarán un modelo estable para compradores y sector constructor?

En el tema de vivienda, Enrique Peñalosa destacó la necesidad de ampliar subsidios y facilitar la compra de vivienda usada o en arriendo.

“Vamos a dar subsidio para que los que hoy viven en arriendo puedan comprar la vivienda en que viven”, aseguró, subrayando que la prioridad es atender el déficit habitacional.

RELACIONADO Juan Daniel Oviedo sugiere a Abelardo De La Espriella para la embajada en El Salvador

¿Cómo piensan recomponer la relación con los empresarios?

El candidato Aníbal Gaviria subrayó la importancia de recomponer la relación con el sector privado mediante reglas claras y seguridad: “La recuperación de la confianza se hace con un elemento fundamental que tiene que ser el respeto”.

¿Qué hacer frente a la informalidad laboral?

Juan Manuel Galán centró su propuesta en combatir la informalidad laboral con un plan de modernización de la Dian: “La Dian no puede seguir como está… tiene que ser una entidad moderna que le facilite los trámites a los ciudadanos”.

¿Qué políticas proponen a profesionales de más de 50 años que no tienen empleo estable y no cumplen requisitos para acceder a la pensión?

La candidata Vicky Ávila planteó políticas de crédito y capacitación para mayores de 50 años sin empleo estable: “El futuro está por delante, vamos a cambiar ese futuro juntos con crédito, con capacitación, con asistencia del Estado”.

También prometió apoyo a madres cabeza de hogar y jóvenes: “Para los abuelitos, 500.000 pesos y atención en salud; para las madres, vivienda; y para los jóvenes, estudio y primer empleo”.