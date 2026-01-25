CANAL RCN
Colombia Video

Juan Daniel Oviedo sugiere a Abelardo De La Espriella para la embajada en El Salvador

La declaración se dio en el marco de un ejercicio en el que se le pidió ubicar a distintos personajes en cargos clave del gobierno.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
06:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Minutos antes del inicio del Debate de la Gente, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo, quien inscribió su aspiración por el movimiento Con Toda por Colombia tras presentar ante la Registraduría Nacional un total de 877.777 firmas, sorprendió al público al dar pistas sobre cómo conformaría su eventual gabinete ministerial.

¿Cómo será ‘El Debate de la Gente’? Estas son las reglas y todo lo que debe saber
RELACIONADO

¿Cómo será ‘El Debate de la Gente’? Estas son las reglas y todo lo que debe saber

Durante una dinámica previa al debate, Oviedo afirmó que, de llegar a la Presidencia, enviaría al también candidato presidencial Abelardo De La Espriella como embajador de Colombia en El Salvador. La declaración se dio en el marco de un ejercicio en el que se le pidió ubicar a distintos personajes en cargos clave del gobierno.

El aspirante destacó que la Vicepresidencia no es un cargo “de adorno” y aseguró que elegiría a la senadora Paloma Valencia para ocupar esa posición, resaltando la necesidad de una mujer trabajadora y con liderazgo.

Los directores de El Tiempo, Noticias RCN y La FM conducen el ‘El Debate de la Gente'
RELACIONADO

Los directores de El Tiempo, Noticias RCN y La FM conducen el ‘El Debate de la Gente'

Así conformaría Juan Daniel Oviedo su gabinete

  • Aníbal Gaviria en el Ministerio de Hacienda, por su defensa de la autonomía territorial.
  • Vicky Dávila en el Ministerio de Defensa, a quien calificó como una mujer valiente capaz de liderar la fuerza pública.
  • David Luna en el Ministerio del Interior, destacando su experiencia en el Congreso para articular al Ejecutivo con el Legislativo.
  • Mauricio Cárdenas en la Cancillería, por su visión internacional de la economía.
  • Juan Manuel Galán como embajador en Estados Unidos, resaltando su profesionalismo y trayectoria política.
  • Enrique Peña Llosa en el Ministerio de Salud, por su conocimiento en temas sanitarios.
  • Juan Carlos Pinzón como jefe de despacho presidencial.

Con estas declaraciones, Oviedo buscó mostrar un gabinete diverso y con figuras de distintos ámbitos políticos y mediáticos, en un gesto que generó expectativa minutos antes de que comenzara el debate organizado por la gran alianza informativa entre RCN Radio, Noticias RCN, La FM, El Tiempo y City TV.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Cómo será ‘El Debate de la Gente’? Estas son las reglas y todo lo que debe saber

Elecciones en Colombia

🔴 Participe aquí: ¿Qué candidato en #ElDebateDeLaGente está teniendo el mejor desempeño?

Elecciones presidenciales 2026

Los directores de El Tiempo, Noticias RCN y La FM conducen el ‘El Debate de la Gente'

Otras Noticias

Redes sociales

¿El nuevo novio de Karina García? Así fue vista con reconocido cantante en concierto de Bad Bunny

Karina García fue vista muy cercana al cantante Kris R durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, avivando rumores de un nuevo romance.

Automovilismo

¿Busca moto? Bancolombia amplía su oferta en 2026 con modelos desde $4,9 millones

Bancolombia amplió su portafolio en 2026 y también ofrece motos nuevas. Conozca los modelos disponibles, precios, opciones de financiación y cómo comprarlas paso a paso.

España

Más de 20 tumbas judías fueron vandalizadas en un cementerio de Barcelona

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño