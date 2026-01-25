Juan Daniel Oviedo sugiere a Abelardo De La Espriella para la embajada en El Salvador

Minutos antes del inicio del Debate de la Gente, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo, quien inscribió su aspiración por el movimiento Con Toda por Colombia tras presentar ante la Registraduría Nacional un total de 877.777 firmas, sorprendió al público al dar pistas sobre cómo conformaría su eventual gabinete ministerial.

Durante una dinámica previa al debate, Oviedo afirmó que, de llegar a la Presidencia, enviaría al también candidato presidencial Abelardo De La Espriella como embajador de Colombia en El Salvador. La declaración se dio en el marco de un ejercicio en el que se le pidió ubicar a distintos personajes en cargos clave del gobierno.

El aspirante destacó que la Vicepresidencia no es un cargo “de adorno” y aseguró que elegiría a la senadora Paloma Valencia para ocupar esa posición, resaltando la necesidad de una mujer trabajadora y con liderazgo.

Así conformaría Juan Daniel Oviedo su gabinete

Aníbal Gaviria en el Ministerio de Hacienda, por su defensa de la autonomía territorial.

Vicky Dávila en el Ministerio de Defensa, a quien calificó como una mujer valiente capaz de liderar la fuerza pública.

David Luna en el Ministerio del Interior, destacando su experiencia en el Congreso para articular al Ejecutivo con el Legislativo.

Mauricio Cárdenas en la Cancillería, por su visión internacional de la economía.

Juan Manuel Galán como embajador en Estados Unidos, resaltando su profesionalismo y trayectoria política.

Enrique Peña Llosa en el Ministerio de Salud, por su conocimiento en temas sanitarios.

Juan Carlos Pinzón como jefe de despacho presidencial.

Con estas declaraciones, Oviedo buscó mostrar un gabinete diverso y con figuras de distintos ámbitos políticos y mediáticos, en un gesto que generó expectativa minutos antes de que comenzara el debate organizado por la gran alianza informativa entre RCN Radio, Noticias RCN, La FM, El Tiempo y City TV.