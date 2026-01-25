En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles

En un duelo cargado de intensidad, emoción y giros inesperados, Arsenal, líder de la Premier League, sufrió una dolorosa derrota 3-2 ante el Manchester United este domingo en el Emirates Stadium, en el marco de la 23ª jornada del campeonato inglés. El resultado no solo significó un golpe anímico para los ‘Gunners’, sino que además redujo su ventaja en la cima de la tabla a cuatro puntos sobre el Manchester City, su más cercano perseguidor.

El conjunto londinense llegaba al compromiso con números sobresalientes. Apenas había perdido dos partidos en toda la temporada, ambos fuera de casa y frente a rivales de peso como Liverpool y Aston Villa. Además, no caía como local en Premier League desde mayo del año pasado, cuando fue superado por Bournemouth. Por eso, el tropiezo ante los ‘Red Devils’ tomó por sorpresa tanto a la afición como al entorno del club.

Un partidazo digno de la Premier League

Desde el pitazo inicial, el encuentro se jugó con un ritmo alto y propuestas ofensivas claras por parte de ambos equipos. Arsenal intentó imponer su juego a través de la posesión y la presión alta, mientras que Manchester United apostó por transiciones rápidas y efectividad en el último tercio del campo.

El partido fue un intercambio constante de golpes, con ocasiones claras en ambas áreas y un marcador que se movió en momentos clave. La intensidad no decayó en ningún tramo del compromiso, convirtiéndolo en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El Emirates vivió una noche de fútbol vibrante, pero también de frustración para los locales, que vieron cómo se les escapaba un resultado que parecía controlado por momentos.

Cunha silenció el Emirates en un cierre dramático

Cuando el reloj marcaba el minuto 84, el Arsenal encontró el empate gracias al español Mikel Merino, quien apareció en el área para igualar el marcador 2-2 y desatar la euforia en las tribunas. Todo apuntaba a un cierre favorable para los ‘Gunners’, impulsados por su gente y por el envión anímico del gol.

Sin embargo, la reacción del Manchester United fue inmediata y letal. Apenas tres minutos después, el brasileño Matheus Cunha aprovechó un desajuste defensivo y marcó el 3-2 definitivo en el minuto 87, silenciando el estadio y sellando una victoria de enorme valor para los visitantes.

El tanto de Cunha coronó una actuación colectiva sólida de los ‘Red Devils’, que supieron resistir en los momentos de mayor presión y golpear en el instante justo. Para Arsenal, la derrota deja lecciones importantes en la recta final de la temporada, donde cada punto puede ser decisivo.

Con este resultado, la Premier League vuelve a apretarse en la parte alta de la tabla, alimentando la emoción de una lucha por el título que promete ser intensa hasta el final.