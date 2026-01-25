Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente

En un encendido discurso, la candidata de la coalición La Gran Consulta, Vicky Dávila, combinó referencias personales con promesas en materia de salud y un fuerte ataque contra el candidato de izquierda Iván Cepeda, quien lideró la primera encuesta en intención de voto.

Durante su intervención, Dávila abordó el tema del sistema de salud, identificándolo como una prioridad de su eventual gobierno.

Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho aquí sobre la salud. Soy esposa de médico, sé lo que están sufriendo. Voy a pagar los medicamentos cuando sea presidente, voy a acabar con el ‘chuchuchú’ (…) tu familia no va a tener que sufrir por los medicamentos, pero si queremos hacer eso no votemos nunca por este señor (Iván Cepeda).

Con cartel en mano Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda

Durante El Debate de la Gente Vicky Dávila utilizó en dos oportunidades, a diferencia de los otros candidatos, recursos visuales; el último de ellos con una connotación bastante particular.

En plena intervención en el debate, la candidata mostró un cartel con fotografías de Iván Cepeda en las que se le ve acompañado de cabecillas de grupos armados que operan en el país, y dijo públicamente, en un tono fuerte:

Ni un voto por Iván Cepeda. Véanlo ahí con todos los bandidos.

Vicky Dávila propuso bloque de búsqueda para sacar a corruptos de su casa

Durante la dinámica de preguntas de la gente, la que le correspondió a la candidata era sobre el escepticismo hacia las promesas políticas a lo que Dávila respondió:

Me mamé de los corruptos. Me mamé de las mentiras, del engaño, de tanta politiquería.

La propuesta central de su plan anticorrupción consiste en crear un bloque de búsqueda anticorrupción que tendría características interinstitucionales e interdisciplinarias.

El bloque de búsqueda va a ir a la casa de los corruptos. A cazarlos.

Además, aseguró que mantendría conexión con agencias internacionales como la DEA y la CIA.