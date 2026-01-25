El arma secreta que usó Trump para reducir a los escoltas de Nicolás Maduro: “De rodillas, sangrando”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló nuevos detalles sobre el operativo militar del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su extracción desde Venezuela.

RELACIONADO El lujoso regalo que recibió Trump para negociar en secreto con Delcy Rodríguez

Donald Trump confirmó que el uso de tecnología avanzada fue determinante para el éxito de la misión.

En declaraciones exclusivas al New York Post, Trump confirmó que un 'arma secreta desconcertante' fue importante para llevar a cabo el procedimiento de captura del número uno del régimen.

El arma que usó Estados Unidos para dejar en jaque a la seguridad de Maduro

Según el mandatario estadounidense, este artefacto tecnológico tuvo un efecto directo sobre el arsenal en poder del régimen venezolano.

El arma secreta denominada como ‘desconcertante’ fue esencial para el procedimiento.

El presidente estadounidense señaló que el dispositivo tecnológico logró que las armas en poder de las fuerzas leales a Maduro quedaran inoperativas durante la operación.

A pesar de la relevancia de esta revelación, Trump mantuvo la reserva sobre las especificaciones técnicas del artefacto utilizado. Indicó que las características y el funcionamiento exacto del dispositivo no pueden ser divulgados por razones de seguridad nacional y operativa.

Así fueron reducidos los escoltas de Nicolás Maduro

El operativo para capturar a Nicolás Maduro continúa siendo objeto de análisis por parte de expertos en relaciones internacionales, quienes estudian tanto los precedentes legales como las metodologías empleadas en esta acción sin precedentes en la región latinoamericana.

Las autoridades estadounidenses no han entregado información adicional sobre el ‘arma desconcertante’ ni otros detalles operativos de la misión que cambió el panorama político en Venezuela, lo que Trump confirmó refiriéndose a las restricciones de inteligencia militar que le impiden compartir información adicional sobre esta tecnología.

No se sabe mucho sobre el arma, pero desde Venezuela describían cómo los hombres armados de Maduro fueron puestos de rodillas “sangrando por la nariz y vomitando sangre.

Las declaraciones de Trump al medio neoyorquino representan una de las pocas ocasiones en que un alto funcionario estadounidense ha comentado públicamente sobre los aspectos técnicos y operativos de la misión que extrajo al líder venezolano de su país.