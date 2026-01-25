🔴 EN VIVO 🔴 Siga el minuto a minuto de ‘El Debate de la Gente’

CANAL RCN
Llegó el gran día. Este domingo 25 de enero se lleva a cabo ‘El Debate de la Gente’. Una alianza histórica entre Noticias RCN, La FM, El Tiempo y CityTV con los candidatos que aspiran a la Presidencia.

El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero
El debate de la gente: RCN, La FM, El Tiempo y CityTV se unen este 25 de enero

¿A qué hora es el debate?

La transmisión será por la señal abierta del Canal RCN y las plataformas digitales de los medios. La hora de inicio es 6:30 p.m., en la que millones de colombianos podrán conectarse.

¿Quiénes son los moderadores?

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN; Andrés Mompotes, director de El Tiempo; Juan Lozano, director de La FM: ellos serán los moderadores y las presentadoras serán Maritza Aristizabal, de Noticias RCN, y Lina Pulido, de CityTV.

Las preguntas son hechas por la gente. Los colombianos dejaron sus inquietudes en redes sociales.

¿Cuáles serán los ejes del debate?

Además, el debate estará concentrado en tres ejes temáticos: seguridad, economía y un grupo conformado por varias áreas sociales (salud, servicios públicos, adultos mayores, entre otros). También habrá un cuarto segmento para preguntas rápidas.

¿Quiénes participan?

Los candidatos que estarán presentes son: Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

Tendrán un minuto y medio para responder. Deberán responder nueve preguntas de manera aleatoria. De igual forma, es importante tener en cuenta que habrá réplica, la cual deberá ser respondida en 30 segundos, siempre y cuando el aspirante sea mencionado. La respuesta será del mismo tiempo.

Previo al debate, los candidatos hicieron una temática: acomodaron a sus colegas en cargos ministeriales y de embajadas en su gabinete. Algunos incluso lo hicieron en el camerino.

 

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles ...

