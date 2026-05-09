¿Qué se sabe del caso de la adulta mayor que fue agredida sexualmente por practicantes de la salud en Antioquia?

Un grave caso de presunta violencia sexual contra una adulta mayor es investigado por las autoridades en Apartadó, Antioquia.

La víctima es una mujer de avanzada edad que permanece bajo protección en un centro destinado al cuidado de adultos mayores en el corregimiento de Churidó.

Según la información conocida, la mujer, quien padece Alzheimer, habría sido sometida a tocamientos indebidos por parte del al menos tres practicantes del área de la salud.

Practicantes del área de la salud habrían abusado de una adulta mayor en Antioquia

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los señalados no solamente habrían realizado los presuntos actos de abuso.

También habrían grabado la situación y posteriormente difundido el video a través de redes sociales, aparentemente con la intención de convertir lo ocurrido en una especie de contenido de burla.

En las imágenes, además, los jóvenes presuntamente lanzaban expresiones ofensivas contra la mujer, mientras ella solo decía: "respeten, respeten".

La difusión del material habría terminado exponiendo a los propios señalados, pues permitió que las autoridades conocieran lo ocurrido y comenzaran a investigar su identidad y posible responsabilidad.

¿Cómo se encuentra la adulta mayor víctima de abuso?

La Secretaría de Salud de Antioquia aseguró que activó las rutas de atención desde el momento en que tuvo conocimiento del caso.

Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud de Antioquia, explicó que se inició un trabajo conjunto con la Alcaldía de Apartadó y la Policía para garantizar la protección de la adulta mayor.

Desde la Secretaría de Salud, desde el momento que nos enteramos, iniciamos las acciones de articulación con la alcaldía de Apartadó y la Policía para que se activaran el Código Púrpura y el Código Fucsia.

Estas rutas buscan brindar atención y protección en situaciones relacionadas con violencia y posibles agresiones sexuales. La funcionaria agregó que también se está evaluando la situación del centro donde ocurrieron los hechos.

¿Qué dijo la institución educativa de donde son los presuntos agresores?

Los tres señalados estarían vinculados como estudiantes en práctica a una institución técnico-educativa, que ya se pronunció frente a la situación.

La institución anunció que adelantará acciones disciplinarias y las actuaciones particulares que correspondan frente a sus estudiantes.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer si los jóvenes tuvieron responsabilidad directa en los hechos y cuáles serían las consecuencias legales que podrían enfrentar.