Grandes resultados de la Fuerza Pública: 24 capturas y más de 500 kilos de cocaína incautados en las últimas 24 horas

La Fuerza Pública mantiene operaciones contra las estructuras criminales y el narcotráfico en diferentes regiones del país. Así lo informó el presidente Abelardo de la Espriella, quien entregó un balance de los resultados obtenidos durante las últimas 24 horas.

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Según el mandatario, en ese periodo fueron capturadas 24 personas, mientras que un integrante de estructuras criminales se sometió a la justicia y otro murió durante el desarrollo de las operaciones.

Además, las autoridades lograron sacar de circulación siete armas de fuego, 1.012 municiones y ocho artefactos explosivos, de acuerdo con el balance divulgado por el presidente.

Golpe al narcotráfico

El operativo también dejó resultados en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con De la Espriella, fueron incautados 551 kilogramos de cocaína y 20 kilogramos de marihuana.

A esto se suma la destrucción de cuatro laboratorios y la incautación de más de 55 toneladas de insumos sólidos, utilizados, según el reporte, en actividades relacionadas con la producción de drogas.

El presidente aseguró que estos resultados hacen parte de una ofensiva que busca afectar las estructuras criminales y las economías ilícitas que operan en el país.

Más de 14.000 capturas desde el 7 de agosto

En su balance, De la Espriella también entregó las cifras acumuladas desde el 7 de agosto.

Según la información publicada por el mandatario, desde esa fecha la Fuerza Pública registra: 14.422 capturas, 43.684 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego retiradas de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas.

El balance de seguridad también estuvo marcado por hechos contra la Fuerza Pública. De acuerdo con De la Espriella, dos militares fueron asesinados y cinco uniformados resultaron heridos durante las últimas 24 horas.

Frente a estos hechos, el presidente reiteró su advertencia a las organizaciones criminales y aseguró que el Gobierno responderá con la fuerza legítima del Estado.

“Por cada policía o soldado que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó.