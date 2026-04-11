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Capturan al hombre que habría lanzado desde un cuarto piso a una mujer en Bogotá

El hecho ocurrió durante la celebración del Día de la Madre, el pasado 10 de mayo de 2026.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 04 de 2026
07:09 a. m.
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Las autoridades capturaron en la localidad de Kennedy al presunto responsable del feminicidio de Yenis Lorena Peñaloza Menco, una mujer de 35 años que fue lanzada desde el cuarto piso.

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Este crimen ocurrió el pasado 10 de mayo durante la celebración del Día de la Madre. Desde ese momento, la Policía le siguió el rastro al principal sospechoso y finalmente lo capturó seis meses después.

Hombre capturado seis meses después

El hombre fue detenido en un punto cercano a donde ocurrió el feminicidio, concretamente en la carrera 86 con calle 1.

Lo capturaron cuando los uniformados realizaban labores de registro y control. Al requerirle los documentos, se percataron de la orden de captura que pesaba en su contra.

Al parecer, aquel 10 de mayo, Menco discutió con el hombre. El tema escaló y él la habría lanzado desde el cuarto piso de una vivienda en el barrio María Paz. La mujer fue llevada a un centro médico y falleció por la gravedad de las heridas.

Feminicidio ocurrió durante el Día de la Madre

Después de la captura, el hombre de 24 años quedó a disposición de las autoridades judiciales y un juez lo envió a la cárcel con medida de aseguramiento.

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A mitades de mayo, los concejales Fabián Andrés Puentes y Samir Bedoya prendieron las alarmas por la violencia contra la mujer en Bogotá. Tomando como referencia el balance de la Secretaría de Salud en 2025, el año cerró con más de 71 mil atenciones a mujeres por violencia física, psicológica, sexual, económica, abandono y negligencia.

Solamente en el periodo de enero a marzo de este 2026, se registraron 3.211 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad y 3.569 hechos por posible intento de feminicidio. Frente a este último, los números entonces mostraron que hubo 40 sucesos por día.

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