¿Qué es la ley contra el odio en Venezuela y por qué la oposición pide que se derogue?

La Ley contra el odio, responsable de la imputación de 927 personas en Venezuela según la ONG Foro Penal, tras su aprobación en 2017 durante una ola de protestas, es examinada en el parlamento de Venezuela.

Mientras la mayoría oficialista aprobó el martes, 3 de noviembre, reformar la Ley, para reemplazar sus penas de hasta 20 años en prisión por sanciones administrativas, un pequeño grupo de opositores pide derogarla.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella ordenó reforzar los controles migratorios en la frontera con Venezuela

¿A la cárcel por compartir memes contra el régimen?

La denominada ley contra el odio permitió el arresto de opositores, periodistas críticos del régimen y ciudadanos del común bajo cargos de “instigación”, por compartir memes contra Maduro y sus funcionarios.

De ahí que la diputada Amelia Belisario insista en que "no es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva".

Parte de la minoría opositora, 29 representantes en un parlamento con 285 escaños, se opuso a reformar la Ley contra el odio. En palabras de Belisario debe ser derogada, e indicó que ella y su círculo cercano negaron su "voto porque Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones. Venezuela necesita eliminar toda norma que viole los derechos y las garantías constitucionales".

¿Qué dice el Gobierno de Delcy Rodríguez sobre la Ley contra el odio?

Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno interino tras la captura del líder depuesto del régimen, Nicolás Maduro, a manos de tropas estadounidenses, en enero de 2026, ha admitido que la Ley contra el odio ha sido utilizada de manera abusiva.

Aun así, su hermano y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, defendió mantener la ley, aunque con cambios. "El odio lamentablemente no se puede derogar y tampoco se contiene porque empiezan publicando un tuit y terminan quemando gente viva", sostuvo en sus redes sociales.