David Ospina anunció su retiro del fútbol tras frustrado paso al fútbol mexicano

Uno de los grandes referentes de la historia reciente del fútbol colombiano ha anunciado que se retira oficialmente. Se trata del portero David Ospina, quien estuvo presente en su tercer mundial con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá.

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Ospina había anunciado su despedida de Atlético Nacional tras las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, cuando se unió a la concentración de la selección, pero no confirmó que tuviera pensado dar un paso al costado en el fútbol.

Tras el Mundial, el guardameta antioqueño fue anunciado como nuevo jugador del Atlante de México, pero el fichaje se terminó frustrando por una recaída en una lesión en el codo. Al final se quedó sin club y este 3 de noviembre anunció que no volverá a la actividad profesional.

Así se despidió David Ospina del fútbol

Al Fútbol le digo ¡Gracias! No me doy por vencido… ¡Me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje! ¡Iré a donde me lleve la sonrisa!

Ese fue el mensaje que publicó David Ospina acompañado de un emotivo video donde recordó los grandes momentos que le dejó su carrera. "Es difícil decir adiós, por eso más que adiós, quiero decir 'gracias'. Al fútbol le digo gracias".

¿En qué equipos jugó David Ospina?

El portero antioqueño comenzó su carrera profesional en Atlético Nacional, donde destacó desde categorías inferiores y debutó cuando apenas tenía 17 años. Su buen nivel lo llevó a la Selección Colombia de mayores con 18 años.

A los 19 años, dio el salto al fútbol del exterior fichando con el OGC Niza de Francia. En este club se quedó por seis temporadas, hasta que llegó su gran actuación en la Copa del Mundo de Brasil 2014, lo que lo llevó a uno de los grandes del fútbol mundial.

Llegó al Arsenal en la Premier League, club en el que alternó entre titularidades y suplencias y donde se logró mantener por cuatro temporadas, ganando cinco títulos en el fútbol inglés.

Para 2018, tras el Mundial de Rusia, fue oficializado como nuevo jugador del Napoli de Italia, donde se quedó por otras cuatro temporadas atajando más de 100 partidos en todas las competiciones.

En el ocaso de su carrera fichó por Al-Nassr de Arabia Saudita, pero una lesión le impidió tener continuidad, por lo que en 2024 regresó a donde todo comenzó, vistiendo nuevamente la camiseta de Atlético Nacional.

En su regreso al fútbol colombiano, Ospina sumó cuatro títulos a su palmarés, ganando la estrella 18, dos Copas Colombia y una Superliga, siendo protagonista en todos. En este club jugó su último partido oficial, el pasado 24 de mayo ante Deportes Tolima.

Reacciones tras el retiro de David Ospina

Tras el anuncio de Ospina de retirarse del fútbol, varios de sus compañeros le dejaron sentidos mensajes de despedida, agradeciendo por su aporte tanto en clubes como en la Selección.

James Rodríguez:

Eres un grande el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano me siento un privilegiado de poderte decir HERMANO Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos! muchas batallas, Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero.

Falcao:

Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de éste viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. Abrazo grande!

Juan Guillermo Cuadrado:

Excelente mi capi y líder un honor haber compartido tantas batallas juntos. Hiciste historia. Bendiciones para lo que viene.

Matheus Uribe:

Gracias viejo querido, soy un afortunado por haber pisado una cancha y una camerino contigo. Siempre has sido mi referente en todos los sentidos, pero lo que más valoro de vos es ese ejemplo que nos das día a día. Te quiero con el corazón.

Thibaut Courtois:

Felicidades por tu carrera amigo! Te deseo todo lo mejor en tu nueva etapa de vida! Un abrazo grande.

Dries Mertens:

Patrooooooon <3 Gracias a ti

Luis Díaz: