Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Los signos zodiacales suelen relacionarse con la personalidad, las fechas de nacimiento y las predicciones astrológicas. Sin embargo, en el Super Astro Luna cumplen una función diferente: forman parte de las combinaciones que participan en cada extracción y son determinantes para establecer los aciertos.

Este 3 de noviembre de 2026, el juego de suerte y azar realizará una nueva jornada en Colombia, durante la cual se seleccionarán cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

La extracción marcará el regreso al horario nocturno habitual, después de dos jornadas consecutivas con programación especial por el domingo y el lunes festivo.

Para los participantes, el resultado permitirá comprobar si las combinaciones registradas en sus apuestas coinciden con las seleccionadas durante el sorteo.

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de noviembre de 2026

Este 3 de noviembre de 2026, a las 10:50 de la noche, se realizó el último sorteo del Super Astro Luna y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Durante el sorteo se determinó una combinación numérica de cuatro cifras, que puede encontrarse entre 0000 y 9999, acompañada de uno de los doce signos zodiacales.

En consecuencia, los participantes podrán comparar estos datos con la información registrada en sus comprobantes para establecer si obtuvieron algún acierto.

El juego contempla diferentes categorías de premios, relacionadas con la coincidencia de las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre bajo las condiciones establecidas por el operador.

Por esta razón, resulta fundamental revisar tanto el orden de los números como el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.

También es importante tener presente que cada extracción es independiente y que los resultados anteriores no determinan cuáles serán las combinaciones ganadoras de las siguientes jornadas.

¿Qué importancia tiene el signo zodiacal en el Super Astro Luna?

A diferencia de otros juegos en los que únicamente se seleccionan números, el Super Astro Luna incorpora los doce signos del zodiaco como parte de su mecánica.

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis son las opciones disponibles para acompañar las cuatro cifras elegidas por cada participante.

Esto significa que una misma combinación numérica puede registrarse con diferentes signos zodiacales, pero cada apuesta corresponde a una selección específica.

Por ejemplo, una persona puede escoger cuatro cifras acompañadas de Leo, mientras otra registra exactamente los mismos números con Piscis.

Aunque ambas apuestas comparten la secuencia numérica, no representan la misma combinación completa.

El signo zodiacal también debe coincidir con el resultado oficial para acceder a los premios establecidos en las categorías correspondientes.

Sin embargo, su elección no está relacionada con predicciones astrológicas ni con características personales. Cada signo forma parte de las opciones disponibles dentro del juego.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.